Después de que Nicki Nicole anunciara públicamente su separación del famoso cantante de corridos tumbados y reguetón Peso Pluma, tras una semana de rumores sobre una situación de infidelidad.

La decisión de Nicki Nicole de hacer pública su separación llega tras el escándalo desatado en torno a Peso Pluma, luego de ser visto en cámaras en Las Vegas durante el Super Bowl, en compañía de la influencer Sonia Sahar.Esta situación ha sido señalada por muchos como la causa del quiebre en la relación entre la rapera y el cantante.

El silencio del mexicano tras la polémica contrasta con las conmovedoras palabras de Nicki Nicole, quien a sus 23 años, compartió un mensaje sobre la importancia del respeto en el amor. Sus declaraciones resonaron profundamente entre sus seguidores, destacando el dolor y la sorpresa ante la infidelidad de su pareja.

"El respeto es una parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto... ahí no me quedo, ahí me voy". Dijo Nicki Nicole.

Mientras tanto, Peso Pluma optó por mantenerse alejado de declaraciones directas sobre la ruptura, enfocándose en anunciar su próxima gira, 'Éxodo Tour 2024'. Pero hubo algo que llamó la atención de los seguidores de la pareja. Su cuenta de Instagram luce totalmente vacía.

Ante toda esta situación y los rumores de infidelidad la cual término con la relación, resultó que el artista mexicano tomo la decisión de bajar de su cuenta de Instagram todas las fotos en las que aparecía junto a Nicki Nicole.

La última aparición pública de la expareja fue durante la entrega de los premios Grammy, donde Peso Pluma fue galardonado con el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana, mostrando un profundo amor hacia Nicki Nicole.

El fin de la relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma marca un punto de inflexión en el panorama musical latinoamericano, dejando a los seguidores asombrados ante el drama de la que fue una de las nuevas parejas más habladas del mundo del espectáculo. Mientras tanto, ambos artistas enfrentan nuevos capítulos en sus carreras profesionales, dejando atrás un pasado de amor y promesas rotas.

