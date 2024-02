Karol G reina indiscutible en Premios Lo Nuestro; Shakira y Maluma también brillaron

Karol Gse coronó como la reina indiscutible en los Premios Lo Nuestro (PLN) 2024, llevándose a casa un total de nueve galardones. La ceremonia, que tuvo lugar en la noche del jueves 22 de febrero, contó con una serie de sorpresas y actuaciones memorables que mantuvieron al público cautivado desde el inicio hasta el final.

Aunque su presencia física no fue parte del evento, Karol G dominó varias categorías clave, incluyendo Artista Urbana Femenina del Año, Colaboración Urbana del Año y Álbum Urbano del Año. Su ausencia no impidió que su talento brillara en la noche, consolidándola como una de las figuras más destacadas de la música latina en la actualidad.

Maluma, Peso Pluma, Carin León y Shakira: empate de titanes

Mientras tanto, Maluma, quien encabezaba la lista de nominados, logró asegurar cuatro galardones, compartiendo el podio de la noche con Peso Pluma, Carin León y Shakira, quienes también se llevaron a casa cuatro premios cada una. Sin embargo, tanto Shakira como Peso Pluma optaron por no asistir a la ceremonia, dejando a sus seguidores ansiosos por su próxima aparición pública.

La velada estuvo marcada por 18 presentaciones musicales que mantuvieron al público en vilo. Desde la apertura con Maluma, interpretando sus éxitos 'Según quién' y 'Bling Bling', hasta actuaciones emotivas como el tributo de Ricardo Montaner a Omar Marchant, la noche estuvo repleta de momentos que emocionaron a todos los presentes.

Reconocimientos a leyendas de la música latina

Los homenajes y reconocimientos también ocuparon un lugar destacado en la ceremonia. Figuras emblemáticas como Ana Bárbara, galardonada con el Premio Lo Nuestro a La Trayectoria, y Don Omar, honrado con el Ícono Global por su impacto en la música urbana, fueron aclamados por su contribución invaluable a la industria musical latina. Además, Olga Tañón recibió el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, consolidando su lugar como una de las voces más influyentes en la historia de la música latina.

Desde el debut televisivo de Camilo y Evaluna con 'PLIS', hasta la colaboración innovadora entre Kane Brown y Carin León en 'The One (Pero No Como Yo)', la noche estuvo llena de actuaciones que fusionaron géneros y talentos de manera magistral. Destacó también la emotiva interpretación de 'Tan enamorados' por Ricardo Montaner, en homenaje a Omar Marchant, y la energética actuación de Machine Gun Kelly y Don Omar con 'Danza Kuduro'.

El legado de las nuevas generaciones

La noche también fue testigo del ascenso de nuevas estrellas como Ángela Aguilar, quien debutó en televisión con Yuridia, y Emilia, quien cautivó al público con su interpretación de 'La original' junto a Tini. El cierre estuvo a cargo de Natti Natasha, quien puso fin a la velada con su interpretación de 'Ya no te extraño' versión mambo, dejando a todos los presentes con ganas de más.

En resumen, Premio Lo Nuestro 2024 fue una celebración deslumbrante de la música latina, donde la excelencia artística y los momentos emocionantes se entrelazaron para crear una experiencia inolvidable.