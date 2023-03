Nómina confirmada para el Festival pa' Gozar y Cantar; Los Tigres del Norte encabezan la lista

Uno de los conciertos más importantes de la música popular colombiana y el regional mexicano, con los máximos exponentes de la música norteña, tendrá lugar el día sábado 11 de marzo, con una nómina de lujo que marcará un precedente en materia de conciertos en Colombia .

Ya se conoce la lista de artistas que harán parte del Festival pa' Gozar y Cantar, en los que aparecen Sebastián Campos, con 'Bebo y trabajo', 'Solo dame una oportunidad' y 'La muerte'; Los internacionales Rayos de México , siendo una de las bandas más reconocidas en nuestro país, que llegan con éxitos como: 'Billete Verde', 'Cruz de Madera' y 'La Pitaya'.

Otro de los artistas que estará presente en el evento es Luis Alfonso Posada, quien cantará canciones como 'El precio de tu error', 'Tu amor desapareció' y 'Corazón de Palo'; también estará Jhonny Rivera con temas como 'Me tragaba tus mentiras', 'Te vas de mí' y 'El Pegao'. Así mismo estará Joaquín Guiller que pondrá a todos los asistentes del Campín a cantar su éxito musical 'Usted no me olvida'.

La cuota femenina la pondrá Francy con canciones como 'Si Se Fue, Se Fue', 'Ya Me Cansé', 'Que Sufra, Que Chupe y Que Llore', esta última canción la cantará seguramente con la también artista Paola Jara , la segunda cuota femenina del festival, con temas como 'Mala Mujer', 'Como Si Nada' y 'Murió el amor'; otro artista colombiano que estará brillando en el Campín será Pipe Bueno , quien derretirá a todas sus seguidoras con canciones como 'Cupido Falló', 'Te Hubieras Ido Antes' y 'No voy a Morir'.

La nómina de lujo trae otros tres exponentes de la música popular, Alzate llegará con temas como 'Maldita traición', 'Mi Venganza' y 'Copita de Licor', para acompañar a los despechados llega Jhon Alex Castaño con sus canciones 'Amigos con Derechos', 'De Bar En Bar' y 'Amanecí Contento'; y no podía faltar Yeison Jiménez en esta fiesta, con sus temas 'Aventurero', 'Ya No Mi Amor' y 'Por Qué la Envidia'.

Directamento desde México llega un artista que cada día se abre un paso en el corazón de los colombianos, Edén Muñoz, 'Chale', 'Mientes Tan Bien' y 'Bájale'. Finalmente lo que muchos esperan, 'Los jefes de jefes', Los Tigres del Norte , que con su música norteña harán gritar y cantar a todos los asistentes con temas como 'Ni Parientes Somos', 'La Mesa del Rincon' y 'Prisión De Amor'.

