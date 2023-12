Peter Manjarrés fue amenazado tras recibir premio Grammy

El reconocido cantante vallenato Peter Manjarrés, quien ha dejado huella con clásicos como "Obsesión" y "El Caballero", reveló en exclusiva para La Kalle que fue amenazado y enfrentó críticas luego de ganar dos premios Grammy Latinos. En una entrevista exclusiva, Manjarrés compartió sus experiencias y los desafíos que enfrentó tras recibir los prestigiosos galardones.

"Fueron dos Grammys latinos los que gané, pero me costó mucho. Cuando gané el segundo, como fueron seguidos, pasó lo que yo pensaba, lo presentía que iba a pasar", confesó Manjarrés con sinceridad. "Yo casi ni salía porque no se me olvida que cuando me gané el segundo, yo no me puse feliz. Soy muy visionario y dije que iba a pasar algo, y así fue".

Las críticas que recibió el artista fueron fuertes y se centraron en acusaciones de influencias indebidas en los premios. "Decían que yo compraba los Grammys, decían que yo tenía rosca en los Grammys, y desde entonces yo no salgo más nominado en los Grammys", reveló Manjarrés, expresando su frustración por la falta de reconocimiento en la premiación desde 2012.

A pesar de las controversias, el cantante defendió la calidad de los álbumes que le valieron los Grammy, "Obsesión" y "El Caballero". "Si me gané estos dos Grammys con dos álbumes que son grandes de mi carrera, que son puros clásicos, donde está 'Obsesión' y 'El Caballero', son dos álbumes que tienen historia en la música vallenata y van para la historia".

Publicidad

Manjarrés también destacó su trayectoria, recordando que su carrera ha sido un ascenso gradual desde sus inicios en Bogotá hasta su consolidación en Valledupar, Santa Marta y Barranquilla. El cantante compartió momentos clave en su carrera, incluyendo colaboraciones con destacados acordeoneros como Juancho Argüelles y Sergio Luis Rodríguez.

"La carrera mía va poco a poco. Despegué en Bogotá, pero mi reconocimiento se consolidó en Valledupar. Después de separarme de Juancho de la Espriella en 2004, viví momentos de éxito con Franco y luego con Sergio Luis Rodríguez, con quien ganamos los Grammy", relató el artista.

La revelación de las amenazas y las controversias que rodean los premios Grammy Latinos añaden un capítulo inesperado a la carrera de Peter Manjarrés. A pesar de las adversidades, el cantante continúa su travesía musical con alma y corazón, enfrentando los retos del negocio de la música vallenata.

Publicidad



Revive acá la entrevista completa:

También puedes ver: Martín Elías Jr. sorprende con cambio en su voz al cantar en homenaje a su papá