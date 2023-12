Peter Manjarrés reveló sus orígenes y el secreto de sus éxitos: "No me perdonan un escándalo"

En el más reciente episodio del podcast "Ke Chimba Conocerte" de La Kalle, el reconocido cantante vallenato Peter Manjarrés compartió detalles reveladores sobre su carrera, colaboraciones, experiencias en la industria musical y en su vida personal y familiar.

La entrevista comenzó con una pregunta curiosa sobre el significado de la palabra "chimba", en referencia al nombre del video Podcast 'Ke chimba conocerte'. Peter aclaró que en la costa no usan ese término, prefieren la expresión la "ga-ver", para referirse a algo chévere o bacano. También destacó que se encontraba emocionado por el lanzamiento de su nueva canción junto a Eddie Herrera.

Durante el diálogo con nuestro video jockey Jhon Carrero hablaron de la colaboración de Peter con diferentes artistas, "yo creo que he sido uno de los vallenatos que ha hecho más colaboraciones, no solamente con cantantes de merengue sino con otros cantantes. He hecho colaboración con Mister Black, con muchos cantantes vallenatos, con Diomedes, con el Joe, con Jorge Oñate, pero uno de mis más grandes sueños es hacer colaboración con Juan Luis Guerra", recalcó.

Uno de los momentos destacados fue la mención del "Parque de la Leyenda Vallenata", donde Peter recordó un episodio especial. Habló sobre el desafío de llenar el parque, superando mitos y demostrando que él también podía atraer multitudes, rompiendo estereotipos y consolidándose como un referente en el género.

La charla se tornó nostálgica al recordar anécdotas con otros artistas, como la sorpresa que le brindó a 'su compadre' Silvestre Dangond en un homenaje en Valledupar. La emoción de ese momento y el deseo de realizar colaboraciones más extensas en el futuro fueron parte de la conversación.

Peter fue enfático al referirse a por qué lo denominan 'un caballero', asegura que él no se hizo popular a punta de escándalos sino de hacer buena música "a mí no me perdonan un escándalo, de pronto un cantante que todos los días hace una locura no le dicen nada porque ese es su ADN, pero a mí no me perdonan que yo no vaya a una presentación, o que me porte mal con una mujer, a mí no me perdonan eso entonces a mí no me toca fácil y eso no lo valoran mucho", enfatizó.

El tema de los premios Grammy también se abordó, revelando la lucha y el reconocimiento que obtuvo Manjarrés con sus álbumes "Obsesión" y "El Caballero". Además, compartió su perspectiva sobre la evolución del vallenato y cómo afronta las críticas en una industria cambiante. "Me costó mucho ganarme esos premios, cuando me ganó el segundo como fueron seguidos pasó lo que yo pensaba, me amenazan. Yo casi ni salía porque no se me olvida eso, decían que yo compraba los Grammys, decían que yo tenía rosca en los Grammys y yo no vuelvo a salir más nominado desde 2012".

Peter Manjarrés no dejó de lado su visión sobre la humildad y la importancia de ser agradecido en la vida. Reveló anécdotas de sus inicios en Bogotá, sus experiencias con nuevos talentos como Kaleth Morales, y sus reflexiones sobre la crítica en la industria del entretenimiento.

La entrevista concluyó con Manjarrés compartiendo detalles sobre su éxito "Que Dios te Bendiga", su estrategia de lanzamiento y la importancia de hacer música auténtica y universal. A través de sus palabras, el cantante reveló aspectos íntimos de su vida y carrera, ofreciendo a los oyentes una visión más profunda del hombre detrás de la música vallenata.

Revive acá la entrevista completa:

