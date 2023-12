Peter Manjarrés confiesa sus sentimientos hacia Silvestre Dangond

En la entrevista que el cantante Peter Manjarrés nos concedió a La Kalle a través del video pódcast 'Ke Chimba Conocerte', reveló sus sentimientos de admiración y amistad hacia su colega Silvestre Dangond , rompiendo con la percepción de rivalidad en el competitivo mundo de la música vallenata. En esta entrevista exclusiva, Manjarrés compartió sus reflexiones sobre la relación con Dangond y la importancia de la unidad en el género.

En medio del diálogo con nuestro video jockey Jhon Carrero reveló que de las personas del género vallnato que admira está Iván Villazón "lo admiro mucho, él también fue uno de los cantantes que me puso a mí y mi apoyo lo respeto y lo admiro. Obviamente para tomar licor con Villazón y para discutir con Silvestre. Pero no, mentiras, ahora ya somos los mejores amigos", dijo a manera de humor.

"En el parque de la leyenda, tanto los seguidores de Peter como los de Silvestre nos apoyaban a ambos. Yo no soy celoso, él sí es un poquito celoso, pero ya estamos sobre el bien y sobre el mal. Estamos en un momento maduro de nuestras vidas, disfrutando juntos, no peleando", recalcó

El cantante destacó un momento clave en el parque de la leyenda vallenata, donde la reconciliación se hizo evidente. "Creo que fue uno de los mejores momentos de la noche porque la gente lo sintió. Al día siguiente, me dijeron: 'Ven, yo te pago el show a mi compadre'. No le cobré ese día de la sorpresa, eso fue algo de corazón. Él me había invitado muchas veces".

Publicidad

Manjarrés también compartió detalles sobre ocasiones en las que no pudo asistir a eventos de Silvestre, generando malentendidos. "Él me invitó a un homenaje en Valledupar, pero estaba recién operado y no pude ir. También me había invitado a un concierto en Bogotá, pero no pude asistir debido a mis presentaciones los fines de semana. Él pensaba que eran excusas mías".

La revelación más sorprendente fue el deseo de ambos artistas de colaborar en un álbum completo. "Queremos hacer una colaboración, un álbum completo juntos. Sé que la vamos a romper", afirmó Manjarrés, enfatizando la importancia de unir fuerzas en la industria musical.

El cantante también abordó el mito del llenado del Parque de la Leyenda Vallenata, destacando su propio logro. "El que rompe el mito en el parque soy yo después de mi compadre Silvestre. Él dijo la verdad, que el único que llenaba el parque era él. Pero yo dije, voy a llenar el parque como un sueño. No soy competitivo, solo miro al frente", expresó Manjarrés, recordando el día en que la lluvia y el temblor no impidieron que su presentación fuera un éxito.

Publicidad

En medio de la competencia y los malentendidos, la revelación de la amistad entre Peter Manjarrés y Silvestre Dangond envía un mensaje de unidad y colaboración en el mundo de la música vallenata, inspirando a las nuevas generaciones a seguir este ejemplo de reconciliación y trabajo conjunto.

Revive acá la entrevista completa:

Te puede interesar: La Kalle en el concierto de Grupo Intocable