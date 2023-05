Video: vocalista de Grupo Firme se lanza al público y nadie lo agarra

Eduin Caz, el vocalista de Grupo firme, preocupó a sus fanáticos tras lanzarse al público al estilo rockstar en medio del evento Sueños Festival 2023 en Chicago, Estados Unidos; el artista terminó en el suelo luego de que nadie lo agarrara.

El cantante de la banda mexicana, una de las más populares en el regional mexicano, quedó captado en video mientras hace varios intentos de arrojarse al público en medio de la emoción, y, aunque creía que todo saldría bien, sufrió una aparatosa caída tras tomar la decisión de aventarse.

“Puro Grupo Firme”, se escucha gritar en el escenario segundos antes de que el artista se lanzara. Lo que no tuvo en cuenta era que los asistentes, aparentemente, no reaccionaran a tiempo.

“Arriba los latinos y puro Grupo Firme”, dijo el cantante tras el tremendo golpe.

Publicidad

Por fortuna, Caz se reincorporó en medio de risas y regresó a la tarima con ayuda de sus mismos fanáticos. En medio de la angustia también se acercó su equipo de producción para auxiliarlo.

Las imágenes se hicieron virales en diferentes sociales y a pesar del susto, el vocalista de la banda recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores; otros aprovecharon para dejar comentarios graciosos.

"Así caí en sus mentiras", "se dejó llevar", "fue mucha la emoción, espero esté bien", "en estos tiempos es difícil hacer esa hazaña, nadie suelta el celular", "yo no digo nada porque yo soy de las que me quito", "por eso los hombres duran menos", "espero no haya sido grave", son algunos de los comentarios en la publicación replicada por @losetodo.