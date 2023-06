Jhonny Rivera y el suceso paranormal que vivió cuando era carpintero; atendió cliente del más allá

El cantante Jhonny Rivera, es bastante reconocido dentro de la música popular por sus diferentes éxitos que lo llevaron a la fama en la que se ha mantenido por largos años, además se robó el corazón de cientos de colombianos gracias a su sencillez y humildad que demuestra en obras benéficas y demás.

Aunque su carrera ha estado llena de luchas que concluyó de la mejor forma, hasta cumplir su sueño de ser cantante, no ha sido fácil su camino. Hace poco, Jhonny comentó una situación paranormal que tuvo que vivir cuando no era reconocido.

“Cuando yo trabajaba en carpintería en Bogotá le fabriqué el closet a una pareja, se los instalé y faltaron 10 mil. Entonces me les traje un cajón hasta que me dieran el dinero, pero cada que el señor iba se enojaba porque no estaba”, explicó en un primer momento.

Sin embargo, con el paso del tiempo y el polvo, el cajón tuvo que volver a ser pintado para entregarlo de la mejor forma, situación que Jhonny había aplazado.

Un día, mientras se encontraba cambiando un billete, confesó ver al hombre de nuevo: “Lo vi ahí parado, cruzado de brazos. Le pregunté a Blanca la que me cambiaba el billete, ¿ya se fue el señor? Y me dijo sí”.

Inmediatamente, corrió a su negocio y comenzó a pintar la caja para ser entregada, puesto que había visto el enojo del señor en varias ocasiones, finalmente cuando lo tuvo listo llamó a la esposa quien le contestó:

“Señor, mi esposo se mató en un accidente de tránsito hace ocho días" a lo que Rivera respondió, no me cuente eso.

Allí el cantante decidió comentarle que lo sentía demasiado y que, por favor, recogiera el cajón sin ningún precio alguno.

