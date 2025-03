A Jessi Uribe lo llamaron bulto de sal tras cantar en partido de Colombia; épica respuesta

El martes 25 de marzo, la Selección Colombia se enfrentó a Paraguay en un emocionante partido rumbo al Mundial 2026. La expectativa entre los aficionados era alta, y desde temprano, la pasión futbolera se hizo sentir en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Sin embargo, más allá del encuentro deportivo, uno de los momentos más comentados de la noche fue la interpretación del himno nacional a cargo de Jessi Uribe.

El reconocido cantante de música popular, conocido por éxitos como Dulce Pecado y Ok, tuvo el honor de entonar el himno patrio antes del inicio del partido. Lo que para muchos fue una simple presentación, para Uribe significó el cumplimiento de un sueño largamente anhelado.

Días antes, en su cuenta de Instagram, el artista compartió su emoción con sus más de 6 millones de seguidores: "Dios cumple tus sueños. Soñé con que toda Colombia escuchara mi voz en la mejor melodía que tenemos: nuestro himno".

Esta gran oportunidad llegó justo después de la celebración de su cumpleaños en Medellín, evento al que asistieron figuras de la música como Alzate, Jhonny Rivera y Pipe Bueno.

Durante la velada, su pareja, Paola Jara, le preguntó cuál sería su regalo ideal, a lo que el bumangués respondió sin dudar que su sueño era cantar el himno en un partido de la selección. Días después, su deseo se hizo realidad.

El artista salió al campo con un traje blanco y un poncho con los colores de la bandera de Colombia, listo para su momento especial. Su interpretación fue recibida con entusiasmo en el estadio, pero en redes sociales, las opiniones fueron diversas.

Mientras algunos aplaudieron su pasión y entrega, otros aprovecharon la ocasión para hacer memes y bromas sobre su presentación.

El partido terminó en empate 2-2, lo que generó una ola de comentarios en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram. Algunos internautas, con tono jocoso, culparon a Uribe del resultado, llamándolo "bulto de sal" y sugiriendo que su canto había traído mala suerte a la selección.

Respuesta de Jessi Uribe a críticas por cantar el himno en partido de Colombia

Lejos de molestarse por las críticas, Jessi Uribe tomó con humor los comentarios y respondió a través de sus historias en Instagram. "Una de las semanas más hermosas de mi vida. Gracias a todos los que me acompañaron en La Macarena, a mi amor (Paola Jara) por celebrarme el cumpleaños y por la sorpresa de cantar el himno", expresó emocionado.

En cuanto a los memes y burlas sobre el empate de la selección, el artista no dudó en defenderse con ironía: "No ganamos, pero tampoco perdimos. Así que no soy bulto de sal... empatamos. ¿Acaso yo jugué? Ellos fueron los que jugaron y el técnico ese" , concluyó entre risas.

Sin duda, su actitud despreocupada y su respuesta ingeniosa lograron convertir la situación en un momento divertido, demostrando que, más allá de las críticas, su pasión por la música y el fútbol siguen intactas.

