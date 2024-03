Acordeonero de Silvestre Dangond es acusado de filtrar video con su ex

Rubén Lanao acordeonero deSilvestre Dangond, es el protagonista de un escándalo destapado recientemente por una denuncia que realizó su expareja luego de que ella asegurara que este, presuntamente, decidiera revelar a la opinión pública unas imágenes íntimasde ella.

En declaraciones durante una entrevista afirmó que el acordeonero la había chantajeado con mensajes de WhatsAppdespués de haber terminado su relación, y que a modo de venganza Lanao publicó un video en el que aparecen teniendo relaciones íntimas, lo cual la ha generado un gran daño emocional, según lo declarado a la Revista Semana.

Juanita Gómez periodista del mencionado medio de comunicación, compartió un chat de la víctima donde aparentemente Rubén Lanao le había dejado una serie de mensajes y llamadas perdidas, y en uno de ellos el músico le habría hecho la advertencia de lo que le sucedería. “Si te llega un video de nosotros, entonces no me digas nada”, dice uno de los apartados del chat.

Además, la mujer confesó que sostuvo una relación con este hombre durante cuatro años, pero nunca llegó a imaginar verse envuelta en una situación como esta pues confiaba ciegamente en en su expareja y ahora, según cuenta, teme hasta salir a la calle por miedo a la exposición y los señalamientos de la gente.

“Expuesta y señalada, yo creo que es poco para expresar cómo me he sentido en este último mes, donde no he podido prácticamente ni siquiera salir de mi casa por miedo”, afirmó la mujer a la revista.

Finalmente, también se conoció que un fallo de tutela le ordenó a Rubén Lanao que tenía que borrar esta publicación de todos los sitios en donde él había puesto estas imágenes. Por su parte el artista no se ha pronunciado hasta el momento.

¿Quién es Rubén Lanao?

Rubén Lanao Jr es hijo del también acordeonero y gran amigo de Dangond, Rubén Lanao, quien falleció a causa de alguna complicación médica por covid-19. Gracias a su enorme talento con el acordeón fue Rey Vallenato Infantil en el Festival de la Leyenda Vallenata en 2015.

El músico fue anunciado como acordeonero de Dangond en el 2021, y actualmente se encuentra adelantando una gira en algunos de los escenarios de Colombia y de igual manera a nivel internacional.

Las mujeres no pueden seguir siendo intimidadas y chantajeadas por sus exparejas para que no los abandonen. Que haya justicia para la exnovia de Rubén Lanao, no más pornovenganzas! pic.twitter.com/0rRNu4EbI5 — Juanita Gómez L. (@JuanitaGomezL) March 21, 2024

