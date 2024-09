Alina Lozano y Jim Velásquez se defienden ante acusaciones de Epa Colombia, ¿boda falsa?

La polémica entre la actriz Alina Lozano, su esposo Jim Velásquez y la también creadora de contenido Epa Colombia ha dado un nuevo giro. En respuesta a las declaraciones recientes de Epa, la pareja no dudó en pronunciarse de manera sarcástica a través de un video en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Epa Colombia junto a Yina Calderón comenzaron a hablar de muchos temas controversiales que involucran mayoritariamente a figuras de redes sociales. Entre esas personas están Alina Lozano y Jim Velásquez, quienes se casaron hace varios meses, dejando la duda de si su relación es real o se trata solo de marketing.

En el video, ambos aparecieron usando narices de payaso, lo que marcó el tono irónico de su respuesta. Durante el metraje, se les escucha cuestionando en tono sarcástico el motivo detrás de los comentarios de Epa Colombia, quien había asegurado que su matrimonio era una farsa.

“¿Amor, ella no es tu amiga? Entonces, ¿por qué la invitamos a nuestro matrimonio?”, preguntaba Jim, mientras Alina respondía con humor que Epa era “una persona muy respetada y admirada en el país”, fueron algunos de los comentarios de la pareja que lanzaron mensajes como "¿Será que no le dieron ponqué? .

Las declaraciones de Epa, realizadas durante un podcast, causaron revuelo, ya que afirmó que la boda entre Lozano y Velásquez solo había sido un montaje para generar contenido. Según la empresaria, durante el evento la pareja le reveló que todo era falso, incluyendo el supuesto embarazo de Alina.

"Yo estuve ahí y ellos mismos me dijeron que todo era falso. A mí me invitaron al matrimonio y yo fui. Yo lloré y decía ‘ay, qué lindo uno casarse’. Cuando me dicen: ‘Epa, no llores, eso es de mentiras, y yo: ‘ay amiga’, quedé fue pegada. Ellos lo hacen para crear contenido y todo", dijo en su momento Epa Colombia.

Lo que más llamó la atención de los seguidores fue cómo la pareja manejó la situación. Mientras Jim bromeaba sobre reconciliarse con Epa ofreciéndole otra keratina, Alina se rehusaba recordando que la primera vez quedó calva. Las reacciones en redes no se hicieron esperar, con internautas aplaudiendo la manera en que Lozano y Velásquez abordaron las acusaciones con humor y calma.

A pesar de las críticas de Epa Colombia, la pareja continúa mostrando una actitud despreocupada y sigue compartiendo su vida en redes, desatando tanto risas como controversia entre sus seguidores.

