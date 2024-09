Silvestre Dangond da dolorosa despedida a un familiar: "Hijo de mi amor"

Silvestre Dangond, uno de los artistas más queridos del vallenato, está atravesando un momento emocionalmente difícil, pero cargado de orgullo.

Su hijo mayor, Luis José Dangond, ha tomado la decisión de dejar el hogar familiar para seguir sus sueños académicos en una prestigiosa universidad de Estados Unidos.

Ante esta noticia, el cantante no tardó en compartir sus sentimientos a través de sus redes sociales, donde publicó un emotivo mensaje acompañado de fotos familiares.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Silvestre dedicó unas palabras sentidas a su hijo Luis José, quien se ha convertido en motivo de admiración no solo por ser el hijo de una estrella del vallenato, sino también por su humildad y carácter.

Hace algunos meses, Luis José fue elogiado en las redes sociales tras ser visto trabajando en un puesto de comida rápida en Miami, demostrando que está dispuesto a forjar su propio camino sin depender del éxito de su padre.

"Hijo de mi amor, Luis José!", comenzó Dangond en su mensaje, en el que dejó claro que todo su esfuerzo como padre ha sido para ver a sus hijos luchar por sus ideales y deseos.

“Es duro dejarte, pero me da confianza ver los valores que en casa te inculcaron", agregó, mostrando el orgullo que siente por el joven que está a punto de emprender una nueva etapa lejos de casa.

El cantante vallenato, quien recientemente fue honrado con una calle que lleva su nombre en Nueva York, concluyó con una reflexión: "No se te olvide que siempre caminamos en línea delgada, que la mejor pelea es la que no se hace y que el hombre vale por lo que tiene en la cabeza más no por lo que lleva puesto".

La respuesta de Luis José no se hizo esperar. Visiblemente emocionado, el joven le respondió a su padre con un mensaje breve pero cargado de sentimiento: "Te adoro, gracias por tus palabras y por todo el esfuerzo que has hecho para yo poder estar aquí. Volveré con toda! Te amo".

¿Qué hay detrás del viaje de Luis José?

El destino académico de Luis José es la Pace University, una institución reconocida en la ciudad de Nueva York por su rigurosa selección de estudiantes, con apenas un 5% de tasa de aceptación.

Aunque aún se desconoce la carrera específica que estudiará, su elección de universidad deja claro que el joven está dispuesto a dar lo mejor de sí mismo en esta nueva etapa.

