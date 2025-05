Andrés Parra anuncia que podría dejar la actuación para emprender nuevos caminos

El reconocido actor colombiano Andrés Parra, famoso por su inolvidable interpretación de Pablo Escobar en El patrón del mal, sorprendió recientemente con una confesión que ha dejado perplejos a sus seguidores: su retiro de la actuación podría estar más cerca de lo que muchos imaginaban.

En una entrevista concedida en el marco de la promoción de su show de stand-up comedy, Andrés Parra aseguró que es “muy factible” que los dos proyectos en los que actualmente está involucrado sean los últimos de su carrera como actor. La afirmación no es un simple comentario al aire; obedece a un proceso personal profundo que ha venido atravesando en los últimos años.

“He comprendido que escogí esta profesión por una necesidad de sanar mis propios traumas”, confesó el actor. “Hoy siento que la actuación ya no tiene el mismo propósito en mi vida. Me dio lo que necesitaba y ahora me dice: ‘ya no tengo nada más que hacer por ti’. Es momento de seguir sin ella”.

Esta declaración da cuenta de una evolución emocional y profesional en Parra, quien, con 46 años, transitó por algunos de los papeles más complejos de la televisión latinoamericana. Más allá del personaje de Escobar, encarno figuras como Hugo Chávez en El Comandante y ha participado en producciones aclamadas como La Odisea de los Giles y El Robo del Siglo.

Aunque no lo ha dicho de manera definitiva, Parra dejó claro que ya no está motivado por la misma pasión que lo impulsaba en sus comienzos. “La verdad, ya no siento que me nazca desde el alma como antes. Estoy en un momento en que solo quiero hacer cosas que no requieran tanto esfuerzo”, explicó, refiriéndose al desgaste emocional que le producen ciertas interpretaciones.

Andrés Parra, actor colombiano /Foto: Instagram @soyandresparra

Aun así, no cerró completamente la puerta. Dijo que hay dos compromisos vigentes que debe terminar, y que solo al concluirlos sabrá si desea continuar o no. “Eso lo sabré en el camino. Pero me inclino a pensar que estos podrían ser los últimos”, añadió.

Publicidad

Este giro no significa que Parra vaya a retirarse del mundo artístico. Todo lo contrario, encontró una nueva forma de expresión en el stand-up comedy, formato con el que está recorriendo escenarios nacionales.

En su espectáculo, titulado Venga que sí es pa' eso, habla con humor y honestidad de temas tan íntimos como la depresión, la ansiedad y la crisis de identidad. Un formato más cercano, más directo, y donde, según él, puede mostrarse sin máscaras.

Publicidad

Con esta transición, Andrés Parra se une al grupo de artistas que, tras alcanzar la cima de sus carreras, optan por un camino más introspectivo y personal. Aunque su retiro de la actuación no es aún un hecho confirmado, sus palabras no dejan lugar a dudas, está en un punto de inflexión, y su decisión será tan auténtica como lo es toda su trayectoria.

Puedes seguir viendo: Andrés Parra: Superando traumas y adicciones, redefiniendo el amor y estrenando obra de teatro