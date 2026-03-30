Carolina Cruz deja amoroso mensaje a Lincoln Palomeque: Pensamos que era para toda la vida

La presentadora de ‘Día a Día’, Carolina Cruz, dejó a más de uno con la boca abierta este viernes 20 de marzo. No se trató de una rutina de ejercicio o un tip de belleza, sino de una dedicatoria muy personal dirigida a su expareja, el reconocido actor Lincoln Palomeque.

Con motivo del cumpleaños número 49 del cucuteño, la modelo vallecaucana decidió abrir su corazón en Instagram y compartir un carrusel de fotografías que muestran el lado más tierno del actor junto a sus pequeños, Matías y Salvador,.

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El mensaje no fue una simple felicitación de cortesía. Carolina comenzó recordando aquel proyecto de vida que iniciaron hace más de una década. Con total sinceridad, admitió que cuando decidieron formar una familia, su plan era que la unión durara para siempre.



Nunca imaginaron que llegaría un punto en el que sus caminos como pareja se separarían. Sin embargo, la presentadora enfatizó una idea que hoy es su bandera: el amor no desaparece, sino que muta.

"Cuando tomamos la decisión de ser padres y ser pareja, creímos que iba a ser para toda la vida, nunca pasó por nuestras cabezas que en algún momento no estaríamos juntos como pareja. Créanme, el amor se transforma y más cuando dos personas sanan, perdonan, entienden, pasan la página desde el respeto y no desde el ego, ese ego hace mucho daño y ese daño afecta a los menos culpables… los hijos. En tu cumpleaños le pedimos a DIOS que te cuide y te proteja siempre para que te sigas gozando y disfrutando a este par de muñecos que te AMAN, que te llene de vida y salud 👏🏼👏🏼🙌🏼🙌🏼 pasa FELIZ!!!", decía el comentario.

Para ella, este cambio es posible gracias a un proceso de sanación y perdón, dejando de lado el orgullo que a veces entorpece las relaciones tras una ruptura.

¿Cuánto duró Carolina Cruz con Lincoln Palomeque?

La historia de esta pareja fue una de las más estables de la farándula colombiana durante 14 años. Su separación en marzo de 2022 tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes durante mucho tiempo buscaron razones ocultas tras el anuncio.

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Lo cierto es que, según ha relatado la propia Carolina, no hubo factores externos dramáticos.

El desgaste natural de la rutina, sumado a las largas ausencias de Lincoln por sus compromisos laborales en el exterior y los retos familiares que enfrentaron, especialmente durante los desafíos de salud de su hijo menor, Salvador, fueron enfriando el vínculo sentimental.

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A pesar de que el romance terminó, la conexión entre ambos se mantiene intacta por el bienestar de sus "muñecos", como ella llama cariñosamente a sus hijos.

En su publicación, Carolina le pidió a Dios que proteja a Lincoln para que pueda seguir disfrutando de la compañía de los niños, quienes lo adoran profundamente.

La reacción de los seguidores Como era de esperarse, la publicación se volvió viral en cuestión de minutos, alcanzando miles de reacciones en las primeras horas. Los internautas no tardaron en aplaudir la madurez emocional de la presentadora.

Comentarios que resaltaban el "gran ejemplo" que están dando al priorizar la armonía familiar por encima de las convenciones sociales inundaron el perfil de la vallecaucana.

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