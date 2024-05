Conmovedor último mensaje de Mama Vila a Martín Elías

Uno de los exponentes más grandes del vallenato fue Martín Elías, hijo del 'Cacique de la Junta', Diomedes Díaz, quien llevó este género a nivel mundial y sigue siendo recordado con cariño por millones de seguidores. Ambos ya no se encuentran en este mundo y su ausencia aún se siente en los amantes del vallenato.

Sumado a esto, para la familia Díaz han sido semanas difíciles, pues la mamá de Diomedes, mejor conocida como 'Mamá Vila', tuvo que ser internada en un centro asistencial debido a complicaciones de salud, pero desafortunadamente no hubo buenas noticias y el día de hoy 14 de mayo se confirmó su fallecimiento.

Tras el anuncio de su partida, tanto sus familiares como los seguidores de esta dinastía vallenata, han inundado las redes sociales con mensajes de despedida a esta mujer, que le dio vida a uno de los exponentes más importantes de este género, y que es recordada por su amor hacia su familia.

Último mensaje de Mama Vila a Martín Elías

Debido al fallecimiento de Mamá Vila se han revivido momento especial de su vida, pero el que más ha llamado la atención fue una entrevista en la que le preguntaron por Martín Elías, quien en su momento ya había fallecido, recordando como era de niño y que ella estuvo durante toda su crianza.

En medio de los recuerdos, ella contó que él se le acercó y le dijo que no tenía mucho tiempo para compartir con su papá: "Me dijo que tenía poco tiempo para compartir con su papá. Martín estaba presintiendo la muerte", la abuelita sentía que era premonitorio y aseguró que le dijo que no pensara esas cosas y se cuidara mucho.

Así mismo, contó que el fallecimiento de Martín se dio apenas a días de su cumpleaños, ya que él murió el 14 de abril y ella cumplía el 20. Al parecer, y según relató en su momento Mamá Vila, él tenía planeado hacerle una fiesta, pero lamentablemente no pudo llegar.

