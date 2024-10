Érika Zapata revela la inesperada enfermedad que le detectaron: "Me duele"

La periodista Érika Zapata , quien se ha ganado el corazón de los televidentes por su carisma y cercanía, generó preocupación entre sus seguidores al aparecer con tapabocas durante sus reportajes y revelar en redes sociales que estaba atravesando por una situación de salud delicada.

La comunicadora antioqueña compartió en sus historias de Instagram que desde hacía varios días sufría de una inflamación en el rostro que no encontraba explicación.

Zapata explicó que, aunque no tenía síntomas de gripa ni fiebre, comenzó a notar una hinchazón inusual en su mejilla derecha.

“Desde hace tres días me inició una hinchazón toda rara en la cara, parezco Quico”, comentó en uno de sus videos, haciendo referencia al icónico personaje del programa “El Chavo del 8”. A pesar de haber tomado medicación, la inflamación no cedía, lo que la llevó a buscar atención médica.

La situación afectó el desempeño de su trabajo, pues se vio obligada a usar tapabocas durante sus apariciones en el noticiero. Según Zapata, el dolor en el rostro comenzó a complicarse al punto de interferir con su vista.

Finalmente, tras varios días de incertidumbre y preocupación, fue diagnosticada con celulitis facial, una infección bacteriana que afecta los tejidos blandos del rostro. La periodista explicó que esta condición pudo haber sido causada por una pequeña herida o mordida accidental que pasó desapercibida.

En su relato, compartido en la misma plataforma, la periodista indicó que la inflamación ya estaba afectando su ojo, pero afortunadamente recibió atención médica a tiempo en la Clínica Medellín de Occidente, lo que impidió que la infección avanzara.

“Ayer en horas de la noche salí del hospital, ya me dijeron que tengo celulitis facial. He tomado pastillas y nada que se me baja”, comentó Zapata, agradeciendo además que la situación no se hubiera agravado.

La periodista, quien cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram, ha demostrado su fortaleza ante la adversidad, señalando que, a pesar de su enfermedad, se mantiene optimista.

Sus seguidores, preocupados por su bienestar, le han enviado mensajes de apoyo, esperando que pronto pueda regresar a sus labores en el noticiero sin mayores complicaciones.

Zapata, conocida por su estilo fresco y su capacidad para conectar con la audiencia, aseguró que ya está en proceso de recuperación y que la hinchazón ha empezado a reducirse.

Aunque aún se desconoce cuándo podrá retomar su rutina habitual de trabajo sin restricciones, la periodista se muestra confiada en que pronto podrá volver a la normalidad.

