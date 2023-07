Ex de Jim Velázquez revive románticos momentos y lanza sátiras a su nueva relación

La relación entre Jim Velázquez y la famosa actriz televisiva, Alina Lozano, ha creado gran polémica por su gran diferencia de edad, a la que se oponen muchas personas e incluso han llegado a suponer que todo se trata de una farsa, sin embargo, la pareja se ve cada vez más enamorada hasta el punto de hacer planes de casarse.

Aunque al parecer, su felicidad está por destruirse, ya que hace poco salió a la luz la ex pareja de Jim, mientras revivió momentos románticos de su relación, en la que se daban apasionados besos. Se trata de Nicol Triana, quien decidió responder una duda de un seguidor que deseaba conocer si había sido novia del joven, por lo que publicó un video en el que se podían evidenciar varias escenas juntos y llenos de amor.

"Me dolió, pero la vida sigue", comentó la mujer mientras cantaba la pequeña frase de una canción: "Y así me manden los videos de tú y yo tocándonos, no quiero verte". Esto generó que los usuarios le pidieran una explicación de las razones por las que su relación había terminado y si Alina había influido en su ruptura, pues al parecer, sostenían una relación llena de amor.



"El amor no tiene edad, él se ve muy muy feliz con ella. Ella se lo merece", "El verdadero que cambio un Mercedes por un Kia", "No siempre la actual es el verdadero amor, algo tendrá ella mejor que tú", fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas.

Así mismo, comentaron que apoyaban totalmente la relación de la actriz, debido a que ambos merecían tener una nueva oportunidad para compartir y ser felices en su nueva etapa como marido y mujer, que seguramente será demasiado fructífera.

