Mia Khalifa revela fotos de su sorprendente cambio físico; quedó irreconocible

Mía Khalifa es una reconocida actriz de contenido para adultos que se ha destacado por su particular figura y su amplio recorrido dentro del cine erótico, sin embargo, recientemente ha revelado detalles íntimos de su vida personal y profesional en compañía de fotografías, que terminaron sorprendiendo a millones de personas.

En medio de una entrevista con la revista Vogue, confesó momentos que la han puesto a prueba y posteriormente la han hecho valorarse más a sí misma. La libanesa confesó que no se sintió conforme con su cuerpo por un largo tiempo, pues desde su adolescencia tuvo que adaptarse a los estigmas sociales de un nuevo país en los que no encajaba.

"Dejé de intentar vestirme como una chica blanca, dejé de intentar maquillarme como una chica blanca. Es solo por un corto tiempo que me he sentido cómoda en mi piel. Todavía es muy nuevo para mí, pero me siento muy agradecida todos los días cuando me despierto y no siento ese peso de inseguridad en el pecho", confesó en medio de su introspectiva.

Así mismo se refirió a su participación en el mundo pornográfico, respondiendo cómo se siente, "mi tiempo en la industria fue un poco como encender una luz, ya que realmente me mostró lo peligroso que es y el impacto que tiene en las mentes jóvenes. Los hombres jóvenes están absorbiendo un cierto estándar de belleza, dictado por hombres blancos de mediana edad con traje, que puede ser muy poco saludable", comentó la actriz.

Publicidad

De igual forma, compartió que a sus 30 años decidió admirar sus raíces y le dio un abrazo a su niña pequeña dejándose crecer la uniceja como se evidenció en su reciente publicación en Instagram, en la que compartió imágenes de cuando sufría por su aspecto físico.

Te puede interesar: Tensa final en la batalla Red Bull