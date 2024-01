Gerard Piqué y Clara Chía estarían a punto de terminar: "No muestra signos de resolverse"

La historia de amor entre Gerard Piqué y Clara Chía, que surgió en medio de la polémica tras la separación del exfutbolista con Shakira en junio de 2022, parece estar atravesando una nueva crisis. A pesar de las especulaciones, la pareja ha mantenido un hermético silencio sobre los rumores que circulan acerca de su relación.

Desde que se hiciera pública la noticia de su romance en octubre de 2022, Piqué y la joven catalana han sido objeto constante de la atención de paparazzi y redes sociales. Sin embargo, con el tiempo, las imágenes de la pareja han ido desapareciendo de la esfera pública.

En las redes sociales, han surgido rumores que sugieren que la relación de la pareja está enfrentando dificultades. Durante su reciente viaje de trabajo a Arabia Saudí para presenciar la Supercopa de España de fútbol, en el estadio Al-Awwal Park de Riad, Piqué fue visto con un perfil bajo, encapuchado y sin señales de su novia.

Según informaciones provenientes de medios de Barcelona, los rumores apuntan a que los desafíos con los padres de ambos están afectando la relación. Según el medio El Nacional de Cataluña, existe una "notable desaprobación de los padres de Clara hacia Piqué". Personas cercanas a la pareja afirman que la relación con Lluís Chía y Marga Martí, los padres de Clara, ha sido tensa desde el principio, llegando incluso a extremos como prohibir la entrada de Piqué a su hogar.

Estos conflictos familiares han tenido consecuencias graves en la relación, incluyendo la posibilidad cada vez más remota de un matrimonio y, lo que es aún más preocupante, la pausa en los planes de maternidad de Clara. La decisión de postergar estos proyectos apunta directamente a los desacuerdos familiares como la raíz del problema, según fuentes cercanas.

Clara Chía y Gerard Piqué /Foto: Instagram Piqué

Los padres de Piqué, Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, también expresaron en su momento su descontento con la relación, principalmente debido a la diferencia de edades entre su hijo, de 36 años, y Clara, de 24. Argumentan que esta diferencia de 12 años podría convertirse en un conflicto en el futuro, convirtiéndose en un obstáculo tangible para temas como el matrimonio o la paternidad.

Un grupo de fans de la pareja compartió en redes sociales su visión sobre la situación: "La complicada dinámica familiar entre Gerard Piqué y Clara Chía no muestra signos de resolverse. Con historias de amores pasados, conflictos familiares y desafíos actuales, la pareja sigue enfrentando un panorama complejo cuyo desenlace solo el tiempo revelará si logran superar".

Estas noticias concuerdan con adelantos realizados por el paparazzi Jordi Martín, quien afirmó que los padres de Clara Chía no toleran a Piqué. "La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren", reveló el colaborador de El Gordo y la Flaca (Univision). Además, los padres de Gerard Piqué expresan su descontento, atribuyéndolo principalmente a la diferencia de edades y a la "arrogancia" del exfutbolista. La compleja dinámica familiar sigue sin resolverse, dejando en el aire el destino de esta controvertida relación.

