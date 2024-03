Hija de Laura Acuñá sorprendió a la presentadora con emotiva petición

La presentadora colombiana Laura Acuñaes ampliamente reconocida por su carisma y talento frente a las cámaras, además de dedicarse a crecer en redes sociales, apostándole a subir contenido propio de su día a día y un exitoso podcast que ha tenido muy buenas visitas en YouTube.

Aparte de su vida profesional, Laura también busca ser la mejor mamá, por eso les ha inculcado valores a sus dos hijos, aunque sin duda la historia de su maternidad causa mucha admiración, ya que la presentadora fue diagnosticada con endometriosis 4, un problema de salud dificulta a las mujeres quedar embarazadas.

Sin embargo, contra todo pronóstico, Laura Acuña quedó embarazada de Helena, su primera hija, quien la sorprendió en los últimos días al hacerle una tierna petición, que conmovió a todos los seguidores de la presentadora.

De acuerdo con Laura, mientras compartía con Helena vieron un video en YouTube, cuando les salió una publicidad sobre donaciones a un hospital que trata a niños con cáncer en el exterior, por lo que salían imágenes de los niños sin cabello: “Estábamos viendo un video de YouTube y de pronto sale una publicidad de donación para un hospital fuera de Colombia. El niño que salió ahí no tenía pelo y ella me preguntó por qué, entonces yo le expliqué y me preguntó si se iba a quedar calvo toda la vida y yo le respondí que no y que hay personas que donan el pelo para hacer pelucas para esos niños”.

Tras la explicación, Helena le pidió a Laura que le cortara el cabello para donárselo a los niños, pero cuando fueron a la peluquería les dieron malas noticias, pues la pequeña niña no cumplía con el largo requerido para poder realizar la donación, aunque su intención ha sido reconocida por todos los seguidores de la presentadora.

