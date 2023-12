Jaime Bayly recibe desgarrador mensaje de su madre; lo devastó

Jaime Bayly, famoso presentador y escritor peruano, muy destacado y reconocido en los Estados Unidos por su programa de entretenimiento, el cual lo ha hecho ganar varios premios por su trabajo, obteniendo tres premios Emmy.

Por estos días se convirtió en tendencia en las redes sociales, debido a que se conocieron unos audios en los que se escucha a su esposa Silvia y su madre Dorys Mary Letts, hablando de la bisexualidad del presentador.

En sus declaraciones, a Bayly se le puede ver bastante triste, en donde se pronuncia diciendo que él y su familia no van a ir a Perú para pasar las fiestas de navidad allí, por una situación que los incomodaba, pero que no querían contarlo.

"Después de escuchar los audios tan desafortunados, tan autoritarios, que mi madre le dejó a Silvia ayer, las ganas que tenía de ir a Lima Perú se difuminaron. No puedo entender por qué mi madre actúa de esta manera".

Publicidad

Luego, el presentador reflexiona diciendo lo siguiente: “Mi madre me conoce hace 58 años, pero cuando escucho los audios que le dejó a Silvia, ósea que conspira a mis espaldas, me da la impresión que mi madre no me conoce, mi madre me quería cambiar”.

Además, dijo que si lo que publica en sus redes sociales o en su canal le incomoda su mamá, él prefería que ella se expresara directamente a él y no que fuera a contarle a su esposa. Refiriéndose a una serie de audios que envió su madre a su esposa Silvia, en los que hace referencia a su orientación sexual.

"Le dice a Silvia, ‘esto no puede seguir así'. Mi mamá en sus mensajes de voz se refiere a una broma que le hice a un amigo, Mario se casó con Fanny y yo dije ‘envidio a Fanny por casarse con Mario, a mí me hubiera gustado casarme con Mario’, pero era una broma", dice Bayly.

Publicidad

Esta broma fue conocida por su madre, a quien no le hizo ninguna gracia y fue la primera en criticarlo: ”como mamá es homofóbica, ella condena, deplora, el amor homosexual, esa broma que hice a mi mamá le parece algo espantoso”, afirmó Bayly.

Después de esto, Jaime le pide a sus seguidores que le expliquen por qué su mamá tiene esas decisiones y “¿Qué es lo que no puede seguir así?”, diciendo que no cambiará su sexualidad y le pidió a su madre no cambiarlo.

“Porque es una intromisión muy autoritaria, en el ámbito de mi libertad, no trates de censurarme, esto sí va a seguir así, mientras yo tenga voz, mientras yo tenga sentido del humor, esto va a seguir así, mamá”.

Finalmente, el presentador fue respaldado por sus seguidores, quienes les enviaron mensajes como una forma de apoyarlo.

Publicidad

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito

Te puede interesar: Detrás de cámaras de Retóxicos: los mejores momentos del reality