Kevyn rompe el silencio y pide perdón a su exnovia: "No me enorgullezco"

Kevyn, uno de los participantes más comentados del Desafío 20 Años, ha robado la atención de los televidentes no solo por su desempeño en las pruebas físicas, sino por su historia de vida fuera de las cámaras.

Este hombre de 27 años, quien antes de saltar a la fama trabajaba como vigilante, ha demostrado ser un luchador tanto en la competencia como en la vida real. Pero, ¿quién es realmente Kevyn fuera del programa y qué lo motiva a darlo todo en el Desafío?

Además de ser un apasionado por el ejercicio, Kevyn es modelo y un dedicado padre de un niño de ocho años. Su compromiso con el deporte y su físico lo han llevado a ser un fanático del gimnasio, algo que muestra con orgullo en sus redes sociales.

Con frecuencia comparte fotos y videos donde exhibe su pasión por el entrenamiento, además de videos en los que se une a las tendencias de lipsync y baile, demostrando que tiene carisma tanto en la pista como en las redes.

Sin embargo, lo que realmente lo motiva a competir y a querer ganar el Desafío no es solo la fama o el reconocimiento, sino su hijo.

Kevyn ha declarado en varias ocasiones que su objetivo principal es darle a su pequeño las oportunidades que él no tuvo. Este deseo de ser un buen ejemplo y de mostrarle que los sueños se pueden cumplir es lo que lo impulsa a esforzarse al máximo en cada prueba.

Kevyn rompe el silencio sobre su situación sentimental

Pero no todo ha sido fácil para Kevyn en el Desafío. Durante el capítulo 93 del reality, se desató una nueva polémica relacionada con su vida personal, específicamente con su exnovia. Al parecer, la relación terminó después de que su pareja se enterara de su cercanía con Natalia, otra participante del programa.

En una emotiva confesión, Kevyn admitió que no manejó bien la situación y expresó su arrepentimiento: "Mi expareja, no he tenido la oportunidad de hablar con ella. Debí hacer las cosas de manera diferente. Yo a ella la quiero muchísimo, hice algo que no estuvo bien. No me enorgullezco, pido disculpas, esa mujer es un amor, me duele haberle causado daño", confesó con sinceridad.

