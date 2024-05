La verdad detrás de la canción 'mi primera cana' de Diomedes Díaz; "A mi me dio temor"

Cada 26 de mayo en distintas partes de Colombia emisoras, fanáticos y familiares de Diomedes Díaz conmemoran su natalicio con las cancionesque lo inmortalizaron durante sus más de 30 años de carrera artística. A través de su música, Diomedes narraba su propia vida y sus vivencias desde niño así como historias de gente a su alrededor lo que lo convirtió en el ídolo de las multitudes. Entre sus innumerables éxitos, destaca una canción que capta la esencia de la reflexión sobre el paso del tiempo: 'Mi Primera Cana'.

La historia detrás de esta emblemática canción se remonta a un viaje a Caracas, Venezuela. En una entrevista publicada en el canal de YouTube 'Alianza Vallenata', Diomedes Díaz recordó que durante su estadía en Caracas, tenía una presentación en el hipódromo con el Binomio de Oro. Fue en esa ciudad, mientras se preparaba para su concierto, que decidió ir a un salón de belleza. "Llegué al salón y me miré en el espejo y me pongo a retocarme. Ya me veo una cana y a mí me dio como cosa", narró Diomedes. Este pequeño incidente lo llevó a reflexionar profundamente sobre su vida y el inevitable proceso de envejecimiento.

Me dio como temor, primero que me habían hecho un peluqueado de vieja, segundo que me vi la cana, entonces ahí nació la canción con ese sentimiento, porque yo sentí temor Diomedes Díaz

Diomedes también compartió en una entrevista con Jorge Barón TV detalles sobre la composición de la canción. Comentó que llevaba varios meses fuera de su casa en Venezuela. "Ese día tenía una presentación, ya tenía como tres meses de estar fuera de la casa, ya estaba Rafael Santos, mi hijo de los mayores, ya me hacían falta los hijos, la casa, mi mamá, mi familia", expresó el cantante. Durante su preparación para el concierto, al mirarse en el espejo y descubrir una cana, sintió una mezcla de nostalgia y temor. Esta experiencia, combinada con la proximidad de su cumpleaños, lo inspiró a crear 'Mi Primera Cana'.

Diomedes Díaz con su hijo Rafael Santos en El Show de las estrellas de Jorge Barón /Foto: captura de pantalla Youtube

Publicidad

'Mi Primera Cana' no solo es una reflexión sobre el envejecimiento, sino también una profunda meditación sobre la vida misma. En la canción, Diomedes menciona a su hijo Rafael Santos, quien al notar la cana, comenta sobre la vejez de su padre, simbolizando la percepción de la juventud hacia el envejecimiento. Además, la canción aborda las experiencias amorosas del narrador, reconociendo que algunas mujeres le dejaron recuerdos amargos, mientras que otras fueron fuentes de alegría y aprendizaje.

La canción también es un agradecimiento a la vida y a la Virgen del Carmen, una figura religiosa muy venerada en Colombia, por las bendiciones recibidas, incluyendo su familia y su carrera. A pesar de los desafíos y los golpes que la vida le ha dado, el autor se mantiene optimista y agradecido. 'Mi Primera Cana' es un homenaje a la vida vivida, a la sabiduría adquirida con la edad.

Publicidad

Letra de la canción Mi primera cana

Una hebra de cabello adorna mi cuerpo

Una hebra de cabello adorna mi alma

Ay ve, mi primera cana

Noticias de mi vejez

Yo sé que Rafael Santos cuando me vea

Lleno de juventud le dice a la mamá:

"Ay ve, papá tiene canas"

No sé si ella se lo crea

Ay adiós, se va mi juventud

Y ahora ya no la vuelvo a ver

Se va llena de gratitud

Y me deja solo con mi vejez

Se va llena de gratitud

Y me deja solo con mi vejez

Un montón de mujeres se me llevaron

Lo mejor de mi vida sentimental

Y hay unas que me pagaron mal

Y otras que muy bien se portaron

La vida me ha golpeado más de dos veces

Pero yo he sido un hombre muy optimista

Ay ve, gracias Virgen del Carmen

Por darme tantas cosas bonitas

Por ejemplo, me diste una mujer

Que ha sido como la madre mía

De Luis Ángel, de Santos Rafael

De Diomedes, y el gran Martín Elías

De Luis Ángel, de Santos Rafael

De Diomedes, y el gran Martín Elías