Melissa Martínez relató, entre lágrimas, cómo la bajaron de un avión

La periodista y presentadora Melissa Martínez, presentadora de deportes, está en Estados Unidos cubriendo la Copa América 2024. Sin embargo, recientemente vivió una experiencia que captó la atención de sus seguidores y del público en general.

Martínez, quien ha estado compartiendo su cobertura del torneo a través de sus redes sociales, relató un incidente ocurrido el 4 de julio en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Según su testimonio, fue obligada a abandonar un vuelo con destino a Dallas después de haber tomado asiento en el avión, un hecho que describió como algo que nunca había vivido en sus dos décadas de experiencia viajando.

"Hoy me pasó algo que en 20 años viajando jamás me había pasado. Hoy abordé un vuelo y me bajaron de ese avión, después de haber estado sentada", compartió Martínez en un video emotivo publicado en su perfil de Instagram, @melissamartineza. La periodista, especializada en deportes, no pudo contener las lágrimas mientras relataba la situación.

El video, difundido en la noche del 4 de julio, muestra a Martínez visiblemente afectada. Ella explicó que al principio no comprendía por qué le pedían abandonar la aeronave. "Todo lo que ocurrió en torno a ese vuelo lo voy a contar porque viví una de esas experiencias que te dice, ¿dónde queda la sensibilidad de la gente? ¿Por qué cada vez hay más personas hostiles en donde deberían de tener vocación de servicio?", cuestionó.

Publicidad

Martínez resaltó la incomodidad y el desconcierto que sintió cuando el personal del aeropuerto le negó la posibilidad de continuar su viaje. Recordó que se encontraba en Estados Unidos como parte de su cobertura de la Copa América, siguiendo especialmente a la Selección Colombia, incluyendo el partido del 2 de julio contra Brasil en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La periodista dejó entrever que compartiría más detalles sobre el incidente en las horas siguientes, dejando a sus seguidores a la expectativa. En el video, Martínez se mostró claramente afectada, exhibiendo signos de tristeza y confusión por el trato recibido.

Publicidad

El incidente ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y colegas han expresado su apoyo a la periodista y su indignación por lo sucedido. Muchos se preguntan sobre los motivos detrás de la acción del personal del aeropuerto y las medidas que se tomarán al respecto.

Melissa Martínez continúa con su cobertura de la Copa América, aunque ahora con una experiencia amarga que añade a su historial de viajes y coberturas deportivas. La periodista espera poder dar una explicación completa y detallada de los hechos, y sus seguidores están ansiosos por conocer más sobre este incidente que ha marcado su estancia en Estados Unidos.

Puedes ver: ¿Cómo se preparó el equipo del Gol Caracol para la Copa América 2024?