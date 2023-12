Mónica Molano, presentadora de TV, confesó que es demisexual

En el amplio y variado mundo de la farándula siempre hay algunos famosos dando de qué hablar, en esta oportunidad el turno fue para la presentadora Mónica Molano , conocida por su participación en el programa Bravíssimo, quien en uno de los episodios reveló su identidad demisexual.

Molano, quien es reconocida por su carisma y profesionalismo en la pantalla, sorprendió a sus seguidores al compartir abiertamente su experiencia en una reciente sesión de preguntas y respuestas en el mencionado programa del cual es presentadora.

La vallecaucana, que previamente estuvo vinculada sentimentalmente al actor Sebastián Carvajal, compartió que ha encontrado el amor nuevamente en la figura de Ian Valencia. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es su declaración sobre su identidad demisexual.

"Yo necesito tener una conexión emocional con esa persona. Un vínculo para sentir ese placer" Monica Molano

Publicidad

Tras su confesión abrió la puerta a una conversación sobre la demisexualidad, una orientación sexual que se caracteriza por experimentar atracción sexual solo después de establecer una fuerte conexión emocional con otra persona.

La demisexualidad se encuentra en el espectro de la asexualidad, según el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España (Isep). A diferencia de la asexualidad, que implica la falta de atracción sexual hacia otras personas, la demisexualidad implica la necesidad de una conexión emocional sólida para experimentar atracción.

Publicidad

En la comunidad asexual, explican en la Red para la Educación y la Visibilidad de la Asexualidad (Aven), la demisexualidad se considera una orientación sexual temporal hasta que la persona encuentra a alguien que despierta esos sentimientos. Además, se destaca la existencia de la gris-asexualidad, que se manifiesta en personas que pueden experimentar atracción sexual, pero con un impulso bajo o no muy frecuente.

Durante la emisión del citado programa, Monica Molano no estuvo sola al revelar detalles íntimos, ya que su compañera Sandra Mazuera también compartió su orientación sexual autodenominándose 'sapiosexual', expresando su atracción por personas con un alto nivel intelectual.

En cuanto a su vida sentimental, Mónica Molano, actualmente en una relación, ha utilizado sus redes sociales para compartir contenido humorístico sobre parejas, mostrando una faceta más ligera de su personalidad.

Publicidad



Con esta revelación, la presentadora no solo comparte un aspecto más íntimo de su vida, sino que también contribuye a la visibilidad y comprensión de las diversas orientaciones sexuales que existen, enriqueciendo así la conversación en la esfera pública.

Otras famosas con esta condición

Una de las actrices extranjeras más queridas y conocidas de la farándula colombiana es la venezolana Nela González, quien ha participado en varias producciones importantes de la televisión colombiana, donde se ha destacado por su talento y humildad. Según Nela, ella se siente identificada con la orientación demisexual. Esta consiste en la necesidad de establecer una conexión emocional ante de cualquier atracción física, por lo que en teoría no importa si es hombre o mujer, desde que conecte con esa persona emocionalmente. "Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me trasmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más", aseguró en días anteriores la actriz.

Publicidad