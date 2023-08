Demisexualidad: en qué consiste la orientación sexual de Nela González

Una de las actrices extranjeras más queridas y conocidas de la farándula colombiana es la venezolana Nela González, quien ha participado en varias producciones importantes de la televisión colombiana, donde se ha destacado por su talento y humildad.

Sin embargo, no solo resalta por su profesión, sino también por lo abierta y madura que es con sus seguidores al contar sobre sus temas personales, sobre todo relacionados con su sexualidad, puesto que para nadie es un secreto que la actriz ha salido con hombres y mujeres.

De hecho, en su cuenta oficial de Instagram solía compartir fotografías y videos de momentos especiales que vivía junto a su expareja, la escritora colombiana Amalia Andrade, relación que sostuvieron por casi 4 años, desde el 2018 hasta el 2022.

Luego de esta relación, sus seguidores asumieron que la actriz era lesbiana, aunque ella asegura que no, porque le siguen gustando los hombres, pero tampoco se considera bisexual: "Lo que no entendía es que decían: ‘Ay, ahora eres lesbiana’, pero no, a mí me siguen gustando los hombres, entonces yo decía, bueno, soy bisexual, pero tampoco sentía que encajara con eso", indicó la actriz en un video podcast de YouTube.

Según Nela, ella se siente identificada con la orientación demisexual. Esta consiste en la necesidad de establecer una conexión emocional ante de cualquier atracción física, por lo que en teoría no importa si es hombre o mujer, desde que conecte con esa persona emocionalmente.

"Yo soy demisexual, o sea que yo no me enamoro de alguien por lo físico, sino por lo que me trasmite. Yo necesito tener una conexión emocional con alguien para sentir algo más", dijo la actriz.

