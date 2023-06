Natalia Durán superó el cáncer luego de dos años de lucha

Era marzo del año 2021 cuando la actriz y modelo caleña Natalia Durán se enteró que que tenía cáncer, luego de que la hospitalizaran tras haberse realizado unos exámenes, pues estos arrojaron como resultado que sus niveles de hemoglobina estaban bajos.

Su diagnostico fue cáncer de tiroides y como era de esperarse, digerir la noticia no fue fácil sin embargo, Durán la empezó a afrontar como toda una guerrera. Durante los años que han pasado desde entonces, la mujer se sometió a diferentes tratamientos, cirugías y terapias, buscando detener la enfermedad.

De hecho, hasta se retiró sus implantes mamarios pues los médicos le manifestaron que estos generaban una respuesta autoinmune.

Esta semana a través de su cuenta de Instagram, la actriz sorprendió a todos sus seguidores con la excelente noticia de que afortunadamente le había ganado la batalla al cáncer.

“Me hicieron todo el examen y no me encontraron absolutamente nada... me siguen quedando pendientes algunos análisis”.

Así mismo agregó: “Yo me sentía muy bien hace mucho tiempo. El estilo de vida que tengo y el que ahora enseño a otras personas para poder sanarse. (Enseñar) como la sanación no está en cosas costosas, más en la química y en la biología del cuerpo y todo a través de la nutrición y los alimentos”.

Y es que a través de su cuenta de Instagram Natalia se ha dedicado a compartir información que puede ser muy útil para la salud y el bienestar de sus seguidores. Así como también ha trabajado dando conferencias relacionadas con el tema.