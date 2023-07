Reconocida actriz revela que padece cáncer: "Esto ha estado muy hijue..."

La actriz Alejandra Villafañe Osorio confesó a través de su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con cáncer y que en las últimas horas tuvo que entrar a cirugía. Al parecer, habría el procedimiento habría sido un éxito, aunque continuará en tratamiento; sus seguidores y amigos le enviaron mensajes de ánimo.

Aunque la mujer de 33 años, recordada por su participación en novelas como 'La nieta elegida', 'Pa quererte', La ley del corazón', entre otras, no entregó más detalles de qué tipo de cáncer padece, aseguró que tiene fe en que pronto saldrá de esta situación.

En las imágenes se ve a Alejandra en una clínica en la que estaría hospitalizada adelantando todo su tratamiento de recuperación para vencer el cáncer. Fue sometida a una difícil cirugía en las últimas horas.

"Gracias infinitas por sus oraciones y mensajes llenos de amor, estoy segura que toda esa energía bonita me ha dado toda la fuerza que he necesitado. Esto ha estado muy hp (no me disculpo por la palabra, igual la verdad es que siempre me han gustado las palabrotas y esta vez es necesaria mil veces para lo que llaman la catarsis), pero también muy buenito, lleno de aprendizajes, muchísimos aprendizajes, la vida", escribió la también modelo en la descripción del video.

Además, explicó que la cirugía a la que fue sometida "se complicó un poco"; sin embargo, según los médicos, fue exitosa, pues al parecer pudieron sacarle "todo". La actriz también aprovechó para resaltar el trabajo de su oncólogo y urólogo; le contó a sus seguidores que la lucha continúa.

La publicación fue aprovechada por seguidores, colegas y amigos cercanos que le enviaron mensajes de apoyo y de pronta recuperación.

"Qué alegría saber que el proceso va por tan buen camino. Seguiremos en oración por tu pronta y total recuperación", "vas a estar bien siempre bonita", "amor no sabía que andabas en esto. Muchos abrazos de luz para ti", son algunos de los comentarios en el video.