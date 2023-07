Madrastra de una pequeñita de 4 años quedó captada en video mientras le pegaba con un palo

Indignación es lo que sienten en este momento los cucuteños y usuarios en redes sociales luego de que salieran a la luz imágenes de una mujer golpeando a una pequeña de cuatro años mientras la alimenta; los hechos fueron denunciados por la abuelita de la menor.

Según el video, la mujer, que sería la madrastra de la niña, golpea a la niña en varias oportunidades con un palo y ante la mirada de una tercera persona que no interviene en la agresión.

La denuncia fue realizada por la abuela paterna de la víctima, quien argumenta que no se le ha prestado la atención requerida al caso pese a que ya presentó la evidencia a una Comisaría de Familia.

“Solo saben darme citas y más citas, pero no me solucionan nada. Hace poco la Policía de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Cúcuta conoció mi caso, el cual se dio a conocer a Bienestar Familiar”, señaló la abuela de la pequeña.

Por su parte, la agresora salió a dar su versión de los hechos y aseguró que lo hizo porque la niña no quería comer. Además, estuvo acompañada del padre, quien también se pronunció sobre la situación.

“Solo quienes tenemos hijos entendemos. Fue un momento de ira, de desesperación. No me justifico, porque estamos en un proceso psicológico y hemos podido evidenciar con la niña, desde que llegó, el problema que ella tenía en su alimentación. Yo quería hacer que comiera porque ella llegó muy grave, vomitaba todo y no quería comer”, dijo la mujer.

Al parecer, la pareja ya había estado en un proceso legal relacionado con la niña y le habrían dado la oportunidad de mejorar la crianza de la menor con ayuda psicológica.

“Vivíamos con mi mamá y con mi hermana, mientras yo trabajaba. Mi hermana lo que me decía era que mi mamá no le daba comida, de la tienda nos decían que solo le compraba mecato”, dijo el padre de la menor.

Ante la circulación de este video las autoridades nuevamente investigan el caso.

