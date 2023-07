Dua Lipa sorprendió en la premiere de Barbie con traje pegadito; dejó ver las 'gemelas'

Dua Lipa sorprendió en redes sociales no solo por su presencia en la premiere de la película Barbie, sino por el traje que usó durante el evento; resaltó su figura y dejó ver su fuerte delantera.

La británica no tardó en acaparar las cámaras en la alfombra rosa con un vestido ajustado, color plateado, en malla, que dejaba poco a la imaginación. Rápidamente sus fotografías se hicieron virales en internet y aunque algunos la criticaron, otros le dejaron sus mejores piropos.

"Tenía frío mi Dupa", "prohibido hacer zoom", "pésima elección de vestido", "no hagan zoom, advierto, no hagan zoom", "lo siento pero ese vestido nada que ver con la temática de película de Barbie, aparte, qué necesidad de ir encuera", "a ti todo te queda bien Dupa hermosa", son algunos de los comentarios en la publicación que ya cuenta con más de 5 millones de reacciones.

Vale la pena mencionar que la artista, a lo largo de su carrera, ha lanzado numerosos éxitos, como "Be the One", "IDGAF", "Don't Start Now", "Physical" y "Levitating". Su estilo musical abarca el pop, el dance-pop y el synth-pop, y su imagen y estética suelen ser frescas y vibrantes.

Dua Lipa ha ganado varios premios y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo Grammy Awards, Brit Awards y MTV Video Music Awards. Además de su éxito musical, también ha participado en campañas de moda y se ha destacado en el mundo de la moda.

En resumen, Dua Lipa es una talentosa cantante y compositora británica que ha logrado un gran éxito en la industria musical con su música pop pegadiza y su estilo único.

