Reconocido actor anuncia su retiro de las pantallas por problemas de alcoholismo

El actor mexicano Jonathan Islas, reconocido en Colombia por su participación en la icónica telenovela Bella Calamidades de Caracol Tv, compartió con sus seguidores un emotivo mensaje.

En un video emocional publicado en sus redes sociales, el actor de 45 años admitió ser alcohólico y reveló que ha tomado la decisión de pedir ayuda para superar su adicción.

“Hoy me rindo ante el alcohol”, dijo Islas en un video de tres minutos donde expresó la profundidad de su lucha personal. El actor, que ha trabajado también en diversas producciones en Colombia , compartió con su audiencia que, tras años de intentar controlar su consumo, se dio cuenta de que la situación lo había sobrepasado.

“Pensé que era una persona muy fuerte y que podía controlar todo, pero me di cuenta de que el alcohol me superó”, confesó, mientras compartía la decisión de sanar no solo su adicción, sino también heridas emocionales que había arrastrado durante años.

Publicidad

Este anuncio llega en un momento en el que Islas atraviesa una difícil etapa. A finales de febrero, un video difundido por su pareja, Ferny Graciano, había puesto en evidencia la situación delicada que vivía la pareja, mostrando un ambiente caótico debido al consumo de alcohol.

Aunque el video fue rápidamente eliminado, los rumores sobre los problemas de adicción de Islas no tardaron en circular. Fue entonces cuando el actor decidió hablar públicamente sobre su problema , reconociendo los efectos devastadores que su adicción había tenido en su vida personal y profesional.

Publicidad

El actor mencionó que no ha sido fácil admitir públicamente su lucha y que, al igual que muchas personas que atraviesan situaciones similares, su decisión de compartirla es también un acto de responsabilidad.

“Sé que he cometido muchos errores y he lastimado a muchas personas, y una de esas es a mis seres queridos”, reconoció. A través de este mensaje, Islas busca enviar un mensaje de esperanza a aquellos que enfrentan luchas semejantes, alentándolos a buscar apoyo en sus seres cercanos.

En su video, el actor mexicano también habló sobre sus planes a futuro, señalando que esta decisión de enfrentarse al alcoho l y a sus propios demonios es solo el primer paso hacia una versión mejorada de sí mismo.

“Quiero ser una mejor versión de mí, no solo como actor, sino como persona, como hijo, como ser humano”, dijo, con la esperanza de encontrar la paz que tanto busca.

Publicidad

La noticia de este retiro temporal y su lucha personal llega en un momento complicado, pero también marca un nuevo capítulo en la vida de Jonathan Islas, quien está decidido a sanar y, a su vez, ayudar a otros a través de su testimonio.

Mira también: ¿A quién le pagaron más en Nuevo Rico, Nuevo Pobre?