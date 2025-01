Sara Uribe se despide de su hijo Jacobo: "Me cuesta mucho separarme de él"

La reconocida modelo y empresaria Sara Uribe compartió con sus seguidores un momento profundamente emotivo: la despedida temporal de su hijo Jacobo, fruto de su relación con el futbolista Freddy Guarín.

Entre lágrimas y reflexiones sinceras , Sara reveló lo desafiante que ha sido para ella afrontar la custodia compartida y balancear su vida profesional con la maternidad.

Uribe, quien ha consolidado una exitosa carrera en la industria de la belleza y el modelaje, confesó que aún le cuesta mucho separarse de su pequeño, especialmente cuando debe cumplir con compromisos laborales que requieren su presencia en otros países.

Recientemente, la modelo anunció que viajaría a Tailandia para promocionar una agencia de viajes, una oportunidad laboral que, aunque significativa, la alejará de Jacobo por varios días.

Publicidad

“Es un reto para mí, porque no estoy acostumbrada a pasar tanto tiempo lejos de él. Sin embargo, entiendo que estas decisiones son necesarias para nuestro bienestar”, comentó la modelo en sus redes sociales.

Desde su separación de Freddy Guarín, Sara ha enfrentado con valentía el proceso de compartir tiempo con su hijo bajo u n acuerdo de custodia compartida.

Publicidad

Recientemente, después de unas vacaciones en las que disfrutó semanas enteras junto a Jacobo , llegó el momento de despedirse para que el pequeño pasara tiempo con su padre.

Este escenario no solo representa un reto emocional para ella , sino también una oportunidad de enseñar a su hijo sobre independencia y libertad.

“Me duele profundamente separarme de él, pero he aprendido que como madre, mi responsabilidad es prepararlo para ser libre y feliz. No puedo cargarlo con mis propias inseguridades o miedos”, expresó Sara, destacando el amor y respeto que siente por la relación de su hijo con su padre.

Sara Uribe y la emotiva despedida de Jacobo Foto: Instagram Sara Uribe

¿Qué pasó entre Sara Uribe y Fredy Guarín?

La historia de Sara Uribe y Freddy Guarín ha sido ampliamente conocida en el panorama mediático. La modelo y el futbolista vivieron una intensa relación mientras él jugaba en el Shanghai Shenhua de China, un periodo que Sara describe como desafiante.

Publicidad

En entrevistas previas, la modelo ha relatado cómo afrontó las dificultades que surgieron debido a problemas personales de su expareja, incluyendo el impacto del alcohol en su vida.

“Traté de ayudar a mi expareja, pero en el camino me perdí a mí misma . Llegó un punto en el que me di cuenta de que no podía seguir así, porque necesitaba recuperar mi fuerza para ser una madre presente y plena para Jacobo”, confesó Sara en un episodio del podcast Historias más allá de un diagnóstico.

Publicidad

Hoy, Sara Uribe no solo se ha convertido en una figura influyente en redes sociales , sino también en una empresaria exitosa.

Sus plataformas digitales son un espacio donde comparte con sus seguidores detalles de su vida diaria y los momentos especiales que vive junto a su hijo. A pesar de las dificultades , Sara sigue apostando por su crecimiento personal y profesional, demostrando que es posible ser una madre amorosa y una mujer independiente.

“He aprendido que no siempre es fácil equilibrar mis sueños con mi rol de madre, pero cada día encuentro la forma de ser mejor para él y para mí. Jacobo es mi mayor motivación y mi razón para seguir adelante”, concluyó para el podcast ‘Historias más allá de un diagnóstico’.

Mira también: Fredy Guarín se pronunció sobre entregarle su hijo a Sara Uribe