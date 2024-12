Sara Corrales hizo publicación que despertó sospechas; ¿confirma que está embarazada?

La actriz colombiana Sara Corrales , quien ha logrado consolidar una exitosa carrera en la televisión mexicana, vuelve a captar la atención de sus millones de seguidores en redes sociales .

Con más de 3.4 millones de usuarios pendientes de sus publicaciones, la artista se ha convertido en una figura mediática no solo por su talento, sino también por los detalles de su vida personal que comparte.

En 2024, Sara ha sido tendencia por diversas razones, principalmente por el anuncio de su compromiso con Damián Pasquini, a quien describe como “el amor de su vida” .

La actriz, emocionada compartió en sus redes: “ Lo que comenzó como una conexión única se ha convertido en un amor que no deja de sorprendernos y fortalecer cada día. Y hoy, con emoción inmensa, decidimos dar el siguiente gran paso: ¡Vamos a construir una vida juntos como marido y mujer! ”.

Publicidad

Con esto confirmó los planes de boda para 2025, acompañados por el deseo de tener un hijo. Recientemente, una publicación dedicada al cumpleaños de su prometido ha generado una ola de especulaciones entre sus seguidores .

En el mensaje Sara exaltó las cualidades de Pasquini, escribiendo: “Feliz cumpleaños a mi Damián Pasquini, al hombre que me hace vibrar, el que me hace reír a diario, el que me protege, me respeta, me cocina con amor... el que con un abrazo lo calma todo. A este ser de luz único , todo lo mejor del mundo en este, su día”.

Publicidad

Lo que más llamó la atención fue un video incluido en el carrusel de publicaciones. Sara se ve en lo que parece ser un consultorio médico. La actriz se muestra recostada en una camilla, mirando una pantalla mientras se observan herramientas médica.

Este detalle desató comentarios y preguntas por parte de los usuarios. “¿Está embarazada?” , preguntó una seguidora en los comentarios. Aunque la actriz no dio una respuesta directa, le dio “like” al comentario, lo que muchos interpretaron como una posible confirmación.

Aunque no ha habido un anuncio oficial por parte de la actriz, las especulaciones sobre si Sara Corrales estaría esperando su primer hijo con Damián Pasquini continúan. Por ahora sus seguidores están atentos a cualquier nueva publicación que pueda despejar las dudas y confirmar la noticia.

Puedes seguir viendo: Así reaccionó Robinson Díaz el día en el que tuvo que trabajar con una actriz mediocre