Video: Sara Corrales mostró hasta el 'apellido' en pleno programa de televisión

Tras el regreso de 'Me caigo de la risa', un reconocido programa de concurso y humor de México, se hizo viral la colombiana Sara Corrales luego de que mostrara más de la cuenta tras responder más una pregunta; le salió 'volando' la camiseta

El programa, que está estrenando temporada, contó con grandes estrellas invitadas, entre ellas, la modelo y presentadora, quien no dudó en 'calentar' al público luego de que, por accidente, terminara mostrando las bubis.

Lo que más causó gracia en los espectadores fue que no fue en una, sino en tres oportunidades que se le levantó la camisa, a pesar de que ella intentaba acomodársela. Además, terminó 'boleteada' por los comentarios de Faisy y de los demás hombres que participan en el capítulo.

Tras la viralización del video, en el que Corrales terminá enamorando a más de uno con sus atributos, varios de sus seguidores que no dudaron en dejarle comentarios llenos de halagos. Otros destacaron su ´perrenque' por medírsele a cada prueba del programa mexicano.

Y es que “cadena de pelos”, una de las secciones del concurso, retaba a los participantes a ponerse frente a una mesa de la que salía un fuerte disparo de aire luego de contestar erróneamente una pregunta.

En el video de la emisión, que además fue compartido en YouTube, se ve a Sara Corrales intentando completar varias frases; sin embargo, los nervios la traicionaron y tras el castigo 'peló' su fuerte delantera.

"Pobre Sara, me cago de la risa por lo que le pasó, me hace recordar lo que le pasó a Mariazel con su pantalón", "Qué divertida es Sara", "No fue intencional pero las caras de faisy hacía que me diera más risa y luego Sara también lo hizo más gracioso", "Me encantó a Sara de invitada", "Excelente manera de subir el rating", son algunos de los comentarios en el video.

