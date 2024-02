Shakira tendría nuevo amorío y su amiga la delató: ¿se parece a Piqué?

La famosa cantante colombianaShakira ha estado en el ojo del huracán desde su separación con Gerard Piqué. A lo largo de los meses, ha sido vinculada sentimentalmente con varios personajes prominentes, desde Lewis Hamilton hasta Julian Edelman, exjugador de la NFL. La noticia sobre este último posible romance salió a la luz a través del podcast Mamarazzis, conducido por las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez.

Una amiga cercana de Shakira, Tanya Charry, compartió en el programa su percepción sobre el interés que Julian Edelman tiene en la cantante, especialmente después de su cercanía durante la celebración del cumpleaños número 47 de la artista. Sin embargo, se destacó que aún no está claro si esta relación se consolidará, ya que Shakira estaría más concentrada en resolver sus problemas legales con Hacienda en España.

El retiro de Julian Edelman de la NFL en 2021 y su edad, 37 años, generan comparaciones con el ex de Shakira, Gerard Piqué, no solo en términos de edad, sino también en su exitosa carrera deportiva. Esta similitud no ha pasado desapercibida entre los fanáticos, quienes han especulado sobre posibles conexiones más profundas entre los dos.

Sin embargo, el programa 'Vamos a Ver' planteó una teoría intrigante, el supuesto romance con Edelman podría ser una estrategia de marketing para desviar la atención del verdadero interés amoroso de Shakira. Según el programa, la cantante estaría involucrada sentimentalmente con el productor argentino Rafael Arcaute, y sugieren que la filtración de información sobre Edelman podría ser una táctica de distracción.

Hasta el momento, ni Shakira ni Julian Edelman han comentado públicamente sobre estos rumores románticos. La incertidumbre persiste mientras los medios y los fanáticos continúan especulando sobre la vida amorosa de la reconocida artista internacional.

