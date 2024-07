Evaluna Montaner, hija del renombrado cantante Ricardo Montaner, se vio envuelta en una tormenta de críticas tras lucir la camiseta de la selección argentina durante la final de la Copa América 2024, celebrada el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Acompañada de su esposo, el cantante colombiano Camilo Echeverry, Evaluna fue objeto de intensas reacciones por su elección de indumentaria en un evento que culminó con la victoria de Argentina sobre Colombia por 1-0.

La presencia de Evaluna y Camilo en el estadio no pasó desapercibida. Mientras Camilo mostraba su apoyo incondicional a la selección colombiana, Evaluna sorprendió a muchos al optar por la camiseta albiceleste.

La decisión generó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos seguidores se mostraron desilusionados y otros defendieron la elección basada en sus raíces familiares.

Evaluna, nacida en Caracas, Venezuela, y criada en una familia con profundas conexiones tanto argentinas como venezolanas, fue criticada por algunos internautas colombianos que esperaban su apoyo a la selección de su esposo.

Sin embargo, muchos otros recordaron que su padre, Ricardo Montaner, es argentino de nacimiento, lo que podría haber influido en su decisión de apoyar al equipo albiceleste.

En respuesta a la controversia, Evaluna compartió en sus redes sociales una imagen de su hija Índigo, quien lucía una camiseta dividida en dos: una mitad representaba a la selección colombiana y la otra a la argentina.

Este gesto fue interpretado por muchos como un intento de reconciliar las diferentes afiliaciones futbolísticas de su familia y calmar la tormenta de críticas.

Sorpresiva reacción de Evaluna en la Copa América confunde a argentinos y colombianos Foto: Instagram @evaluna

La final de la Copa América no solo atrajo la atención de los aficionados al fútbol, sino también la de numerosas celebridades. El Hard Rock Stadium de Miami se convirtió en el centro de la emoción futbolística, con personalidades del espectáculo como Evaluna y Camilo asistiendo para apoyar a sus equipos favoritos.

