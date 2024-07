Camilo y Evaluna anuncian que se separan en pleno embarazo, ¿qué pasó?

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, la famosa pareja que ha conquistado a miles de seguidores con su amor y música, han tomado una decisión inesperada en un momento crucial de sus vidas.

En un video publicado en su canal de YouTube titulado 'Conflicto entre realidades: nos separamos por unos días', anunciaron que pasarán un tiempo separados debido al avanzado estado de gestación de Evaluna.

Evaluna, hija del reconocido cantante Ricardo Montaner, no pudo contener las lágrimas mientras explicaba la necesidad de viajar de España a Estados Unidos para esperar el nacimiento de su bebé, Amaranto, mientras Camilo permanece en Europa para finalizar su gira.

"Necesito estar en mi casa para esperar a Amaranto, pero también tengo miedo de estar sola sin mi esposo", confesó la cantante.

En el emotivo video publicado el 8 de julio, Evaluna se muestra organizando las maletas tras un mes de viaje, lamentando tener que partir días antes que su esposo.

La pareja, que había anunciado con alegría la llegada de su segundo hijo a través de un video en Instagram, ahora enfrenta el dolor de la separación temporal justo en la recta final del embarazo.

"Evaluna está muy embarazada y sintió en su corazón que era tiempo de irse a casa para estar tranquila. A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad que me pone triste no estar con ella", expresó Camilo, destacando la dificultad de la situación.

A pesar de su tristeza ambos entendieron que era crucial para Evaluna estar en un ambiente seguro y familiar para el nacimiento de Amaranto.

La noticia ha conmovido a sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y cariño a través de comentarios en redes sociales.

El canal de YouTube de la pareja, que había estado un poco descuidado desde el nacimiento de su primera hija Índigo, se ha revitalizado con la llegada de Amaranto, compartiendo cada lunes las aventuras y desafíos que enfrentan juntos.

La pareja ha querido transmitir que, aunque la separación temporal les provoca tristeza, ambos comprenden que es lo mejor para la tranquilidad y seguridad de Evaluna y su bebé.

