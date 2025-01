Video: Luis Alfonso sorprende a todos con su serenata improvisada en la playa

Luis Alfonso, el famoso cantante que ha conquistado los corazones de millones con su música, decidió sorprender a todos los turistas y residentes con un gesto que nadie esperaba .

El artista, conocido por su energía y carisma, apareció de manera inesperada en las playas de Tolú y Coveñas y, como buen montañero, sacó su guitarra y su voz para brindar una serenata privada que dejó a más de uno sin palabras.

A través de sus redes sociales, Luis Alfonso compartió el divertido momento que vivió en la playa. En su publicación escribió: “Y como los montañeros no nos quedamos quietos armamos el descriterio donde sea 🔥😂”. Y es que, con su característico estilo descomplicado, el cantante no tardó en convertir ese rincón paradisíaco en el escenario de una fiesta improvisada frente al mar.

El video, que rápidamente se hizo viral, muestra cómo un miembro de su equipo de trabajo se acerca a una turista y le hace una pregunta inusual: ¿prefieres un hombre montañero o gomelo? Sin pensarlo, la mujer responde que prefiere al montañero y, ¡sorpresa!, al instante aparece Luis Alfonso con su particular personalidad para hacerla realidad.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios expresaron lo que hubieran hecho si se les hubiera presentado una oportunidad como esa. "Yo ese rato que me dan esa sorpresa y me muero, revivo y me vuelvo a morir, amoooo 🥰" , comentó una fan. "Eso es algo que nunca me va a suceder a mí que esté en la playa y que llegue el sexy de Luis Alfonso, no muero 🔥👏", dijo otra.

Además de este hermoso momento, Luis Alfonso no para de brillar. Recientemente se anunció que será uno de los artistas principales en el Festival Vallenato 2025 , un evento que es una verdadera fiesta del folclore colombiano. Este tipo de participaciones solo ratifica su importancia en la música nacional y su éxito continuo.

