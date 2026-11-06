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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yeferson Cossio arremetió contra los rumores de infidelidad a su novia Carolina Gómez

Yeferson Cossio arremetió contra los rumores de infidelidad a su novia Carolina Gómez

Por medio de sus redes, el creador de contenido respondió a los señalamientos que pusieron en duda su relación sentimental, desmintió una fotografía y lanzó fuertes palabras contra otro influencer.

Fotografía de archivo de Yeferson Cossio y Carolina Gómez tras las declaraciones del influenciador desmintiendo rumores de infidelidad
Imagen de archivo de Yeferson Cossio y Carolina Gómez. El creador de contenido desmintió enfáticamente los rumores de infidelidad en sus redes sociales
Foto: @yefito
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

Yeferson Cossio rompió el silencio sobre la polémica que atraviesa su relación con Carolina Gómez. El creador de contenido publicó un video en Instagram para aclarar una fotografía que circuló en redes sociales, en la que supuestamente aparecía besando a otra mujer, situación que despertó dudas entre sus seguidores.

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Las imágenes encendieron las redes sociales, provocando múltiples comentarios de los internautas sobre una posible ruptura. Frente a esto, el influencer decidió mostrar la grabación completa para explicar lo ocurrido y demostrar que la escena había sido sacada de contexto.

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Según explicó, la mujer que aparece junto a él es una persona con quien actualmente adelanta negocios relacionados con vallas publicitarias. Además, aseguró que ambos estaban disfrutando de una fiesta de música electrónica y que nunca ocurrió el acercamiento que sugería la fotografía: "De unos días para acá vengo envuelto en una polémica de que supuestamente engañé a Carolina por una foto. Claramente es una foto sacada de contexto".

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre la fotografía?

En el video, mostró el momento completo y señaló que la mujer mantenía distancia mientras compartían en el evento. Con esto, rechazó la interpretación que comenzó a circular y cuestionó a quienes utilizan fragmentos de grabaciones para generar controversias.

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"Como pueden ver, mantiene la distancia, simplemente estábamos disfrutando de la música electrónica y no hay nada raro", afirmó. También aclaró que la mujer se llama Carolina y que su vínculo con ella está relacionado con proyectos comerciales.

El creador aprovechó para hablar sobre su manera de manejar la exposición pública y aseguró que prefiere mantenerse alejado de las discusiones en redes: "Yo nunca opino de nadie, yo nunca me meto con nadie. Si alguien me tira, yo me quedo callado y todo, porque estoy muy ocupado viviendo mi vida como para meterme en la de los demás", expresó.

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¿Por qué Yeferson Cossio arremetió contra otro influencer?

Otro asunto que aumentó su molestia fue la participación de un creador de contenido que habría involucrado a una amiga cercana de él y Carolina en un supuesto triángulo amoroso. Frente a esto, aclaró que la mujer ni siquiera había asistido a la fiesta mencionada y recordó que ella tiene pareja.

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"Lo que no entiendo y siento que se pasa de la raya es cuando quieren agravar el chisme con nombres propios para hacer más daño", aseguró, al cuestionar que se involucrara a terceros en una situación que no les correspondía.

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Su pronunciamiento subió de tono cuando se refirió directamente al influencer que difundió esa versión: "Yo soy una persona apacible y relajada, pero si a este tipo me lo llego a encontrar en la calle, lo pongo a probar mano de hombre; le doy una trompada para que respete y un coscorronazo para que aprenda", manifestó.

¿Qué se sabe de la relación de Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

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Según información publicada por varios medios de comunicación, Yeferson Cossio y Carolina Gómez oficializaron su noviazgo el 14 de noviembre de 2022, aunque se dice que comenzaron a salir meses antes. Desde entonces, han compartido con sus seguidores diferentes momentos de su relación, entre viajes, bromas y videos de humor.

Después de más de dos años de relación, ambos anunciaron su compromiso matrimonial a principios de 2025, noticia que sorprendió a sus seguidores. Desde entonces, han mostrado algunos detalles de su vida en pareja a través de las redes sociales.

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