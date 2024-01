Yina Calderón se le metió al rancho a Aida Victoria Merlano: “Westiercol”

Fiel a la fama que la ha hecho una de las creadoras de contenido más polémicas de Colombia, Yina Calderón volvió a dar de que hablar, luego de que aprovechara el auge mediático que ha tenido la pareja conformada por Aida Victoria Merlano y el streamer Westcol.

A través de su cuenta oficial de Instagram la empresaria y DJ hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, en la que uno de ellos le preguntó si le gustaba Westcol, inquietud que aprovechó para lanzar una dura opinión sobre la famosa pareja.

Yina se despachó con toda en contra del paisa, dejando claro que no le gusta ni su contenido, ni su físico, además de dejar en entredicho las razones por las que, según ella, Aida Victoria se habría fijado en él, asumiendo que es por interés.

“Para que yo me fije en 'Westiercol’, la verdad, yo se los digo, sería por plata y yo no soy millonaria, pero no necesito plata. Sería por vistas, por lo que lo tiene Aída, por vistas, pero yo prefiero pelarme el cu… en la Plaza de Bolívar para generar vistas, antes de co… a Westcol”, dijo Yina Calderón.

Luego de la polémica opinión las redes sociales se revolcaron y muchos usuarios comenzaron a llenar las publicaciones de comentarios, donde las opiniones son dividas, están quienes apoyan las palabras de la creadora de contenido y quienes la critican, argumentando que desde su posición no debería criticar al streamer y mucho menos a la influencer barranquillera.

“Esa gamin@ de que habla si a yina no se la comen ni jugando parques”, “Parce esa vieja necesita de Westcol para medio sonar porque si no muere en el olvido. Jajaja lo peor es que Eestcol ni la determina”, “Entre Yina y Westcol que entre el diablo y escoja”, fueron algunos de los comentarios.

