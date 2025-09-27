EN VIVO del Festival Popular al Parque; Jhon Alex Castaño, Heredero y muchos artistas más

El Parque Simón Bolívar se llenó de música, emociones y folclor con la esperada edición de Popular al Parque, un evento que reunió a miles de amantes de la música popular colombiana para vivir una jornada cargada de tradición, talento y sentimiento.

Desde muy temprano, exactamente a la 1 de la tarde, cientos de asistentes comenzaron a llegar con sombreros, ruanas, botas y el corazón listo para cantar a todo pulmón.

Lo que les esperaba era una tarde-noche de recuerdos, despecho, alegría y una conexión profunda con las raíces musicales del país.



Organizado por Idartes y La Kalle, este evento fue una verdadera celebración de la identidad nacional.

Con una programación que mezcló sonidos tradicionales con propuestas contemporáneas, Popular al Parque ofreció una experiencia vibrante para públicos de todas las edades.

Si no pudiste asistir, no te preocupes. A través de nuestras redes y plataformas oficiales podrás revivir los momentos más exclusivos de Popular al Parque.

Desde los ensayos hasta entrevistas con los artistas favoritos de tus artistas favoritos, pasando por lo que ocurrió detrás de bambalinas, te llevamos a vivir lo que no se ve en el escenario, pero que hace parte esencial de esta gran celebración.

Mira el EN VIVO de Festival Popular al Parque 2025