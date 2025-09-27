Publicidad

EN VIVO del Festival Popular al Parque; Jhon Alex Castaño, Heredero y muchos artistas más

Conéctate y vive una noche inolvidable! Disfruta de este gran evento en colaboración con La Kalle, con presentaciones en vivo de El Heredero, Giovanny Ayala, Jhon Alex Castaño y Andrés Franco.