Tips para identificar oro real: ¡No se deje meter gato por liebre!

El metal más preciado por el ser humano es sin duda el oro, el cual, a lo largo de los años, ha sido el protagonista de guerras, acuerdos e incluso el que dio origen a la economía como hoy la conocemos. Es por esto que el mercado con este metal preciado sigue siendo uno de las más importantes de todo el mundo.

Su uso no solo es económico, pues, también hace parte de la joyería, como muestra de prestigio a quien porte un accesorio que este hecho de este material. Recientemente, un almacén de cadena anunció que vendería en sus establecimientos lingotes de oro, algo que claramente muestra el interés por este metal.

Sin embargo, la gran demanda del oro hace que su falsificación abunde, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas no tiene información sobre este metal y no sabe distinguir entre oro real y sus respectivos quilates.

Lo primero que debes saber es que el oro se divide en quilates según su pureza, es decir, la pieza en cuestión que tanto porcentaje de oro contiene. Estos quilates van de 8 a 24, siendo este último el que es considerado como el más puro, con un 99.9% de oro.

Publicidad

Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es el color del oro, ya que entre más puro, más brillante y dorado se pone, aunque los expertos son capaces de identificar oro puro al ver su opacidad y si este tiene manchas o algunas imperfecciones no recurrentes en este tipo de metales.

Por último, hay algunas 'pruebas' que pueden hacerse con el oro. Una de ellas es frotar la pieza en la ropa o en la piel, si quedan residuos del material lo más probable es que la pieza no sea de oro puro, pues este metal no suele dejar marcas.

Otra forma es sumergir la pieza en el agua, ya que este metal suele ser muy pesado y hundirse con facilidad debido a ellos, por lo que, si su pieza flota, o se hunde muy lento, puede que no sea de oro puro. Finalmente, una de las 'pruebas' más fiables es la del imán, puesto que el oro no tiene propiedades magnéticas, por lo que no debe verse atraído por el imán. Una reacción así indicaría que no se trata de oro.

Publicidad

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito

Te puede interesar: Magia para conseguir dinero en los semáforos: De 5 en 5