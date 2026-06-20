Récord digital que rompió Caracol Televisión en el Mundial: " 7 de cada 10 colombianos"

Si estuviste pegado a la pantalla apoyando a la Selección Colombia en su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no estuviste solo.

La victoria del combinado nacional 3-1 frente a Uzbekistán no fue lo único que dio de qué hablar; los niveles de audiencia registrados por Caracol Televisión han marcado un antes y un después en la historia reciente de las transmisiones deportivas en el país.

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El equipo del Gol Caracol logró movilizar a toda una nación. Para que te hagas una idea de la magnitud, este encuentro se convirtió en uno de los eventos más vistos de los últimos tres mundiales.



Según las cifras reportadas por IBOPE, la transmisión alcanzó un share del 72,7%, lo que significa que 7 de cada 10 televisores encendidos en el país estaban sintonizados con Caracol Televisión.



Con un rating de 23,9% y un alcance del 34%, más de 16 millones de colombianos eligieron esta señal para vivir la fiesta del fútbol.

La diferencia frente a su principal competidor fue abismal, ya que este último obtuvo apenas un 16,9% de share y 5,7% de rating.

¿Cuántas personas vieron el partido de Colombia vs. Uzbekistán por Caracol Televisión?

La respuesta corta es: una multitud sin precedentes. Más allá de los 16 millones de televidentes en la pantalla principal, el éxito se trasladó con fuerza al ecosistema digital.

La marca Gol Caracol, sumando todas sus ventanas digitales, alcanzó más de 11 millones de reproducciones.

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Si eres de los que prefiere las redes sociales, te interesará saber que las cuentas oficiales generaron más de 63 millones de visualizaciones, con TikTok y Facebook como las plataformas donde más se concentró la conversación y el consumo de contenido.

Esto demuestra que el cubrimiento impecable del equipo liderado por Javier Hernández Bonnet logró conectar con todas las generaciones de aficionados.

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¿Qué impacto tuvo el debut de la Selección Colombia en las plataformas digitales y Ditu?

Uno de los datos más sorprendentes de esta jornada mundialista fue el comportamiento de Ditu.

Esta plataforma registró su mayor nivel histórico de consumo durante la transmisión del partido, alcanzando los 2,3 millones de reproducciones y acumulando más de 26 millones de minutos consumidos.

Lo más impactante es el crecimiento de los usuarios conectados a Ditu, que se disparó un 400% en comparación con sus niveles habituales.

Este fenómeno confirma que las audiencias buscan alternativas complementarias a la televisión abierta que les permitan vivir el Mundial de forma gratuita, digital y desde cualquier pantalla.

Para lograr este nivel de despliegue, Caracol Televisión no ha escatimado en recursos. El equipo cuenta con 70 profesionales, entre periodistas, camarógrafos e ingenieros, operando desde las sedes en México, Canadá y Estados Unidos.

Con 20 cámaras de última tecnología y 4 toneladas de equipos técnicos distribuidos en los tres países, se producen más de 18 horas diarias de contenido para que no te pierdas ni un solo detalle de la Copa del Mundo más extensa de la historia.