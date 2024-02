Emotiva reacción de abuelita a quien su hija adoptiva llevó a conocer el mar se hizo viral

Isabel, una mujer de 72 años, vivió una experiencia inolvidable que marcará para siempre su vida. Su hija adoptiva, Gisela Grassi, junto con su esposo Franco Pisano, decidieron hacerle una sorpresa que jamás olvidará: llevarla a conocer el mar.

La iniciativa surgió mientras Gisela y Franco estaban planeando unas vacaciones en Miramar, Buenos Aires, Argentina,durante las fiestas de Carnaval, acompañados de su hija y una amiga. Fue entonces cuando surgió la pregunta que cambiaría el rumbo del viaje: "¿Isa, alguna vez has conocido el mar?". La respuesta negativa de Isabel dejó perplejos a todos, quienes decidieron de inmediato incluirla en su travesía.

A Gisela, quien proviene de una familia de 5 hermanos, su mamá la abandonó cuando ella tenía 4. La mujer relató cómo Isabel, su madrastra, se hizo cargo de ella y sus cinco hermanos cuando su madre los abandonó a una temprana edad. "Nos crio como si fuéramos suyos, la queremos y la adoramos como a una madre", afirmó Gisela a través de sus redes sociales.

La idea de llevar a Isabel al mar surgió de una promesa que hizo Gisela a su padre antes de su fallecimiento. "Una vez le pregunté si conocía el mar, me dijo que no, y le prometí que algún día lo llevaría, desafortunadamente, su repentina muerte truncó ese sueño", lamentó Gisela.

El viaje se convirtió en una experiencia conmovedora para ambas partes. Con los ojos vendados, Isabel fue guiada por sus seres queridos hasta la orilla del mar, donde pudo experimentar por primera vez la inmensidad y la belleza del océano. Su emoción al descubrir las olas y sentir la paz que emana del mar quedó capturada en un video que ha conmovido a miles de personas pues allí se puede ver cómo ella llora al ver el mar por primera vez.

El video del emotivo momento fue compartido por Gisela a través de su cuenta de TikTok y actualmente cuenta con más de 800 mil reproducciones y miles de comentarios de usuarios conmovidos por la historia.

"Cuando vi el mar, no podía creer su belleza indescriptible. Sentí una paz inmensa, porque ese día no había mucha gente. Estaba extremadamente feliz, no podía creer lo gigantesco que es y el tamaño de sus olas. Fue una experiencia increíble", compartió emocionada Isabel en otro video compartido por Gisela en su cuenta de TikTok.

"Para nosotros tan normal, para otros un sueño. Ojalá todos tengan la oportunidad de sentarse frente al mar a tomar unos mates", "Lo mismo le pasó a mi padre hace dos años en Monte Hermoso. Trabajó duro toda su vida y nunca había visto el mar... parecía un niño. Ahora planeamos llevarlo en avión", escribió un usuario conmovido. "Tengo casi 35 años y aún no he conocido el mar, pero algún día cumpliré ese sueño", confesó otro. "Se me puso la piel de gallina los ojos llenos de lágrima! de esto se trata la vida de cumplir sueños", expresó otro usuario emocionado por la experiencia de Isabel.

