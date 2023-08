Joven revela el motivo por el que bloquea a su jefe después de trabajar

Por medio de las redes sociales todos los días se dan a conocer historias que llaman la atención de miles de personas en la web y con la historia que te vamos a contar seguramente te vas a sentir identificado.

Y es que una joven identificada como Vanessa, oriunda de Canadá, contó por medio de su cuenta personal en TikTok en la que aparece como @wealthxlab, los motivos por los que bloquea a su jefe cuando sale del trabajo.

La mujer reveló que tuvo que recurrir a bloquear a su jefe porque siempre que terminaba su jornada laboral, él le escribía por temas que quedaban pendientes.

"Bloqueé a mi jefe para que no me llame cuando no estoy trabajando. Me quedé en casa porque estoy enferma y por alguna razón creyó que podía escribirme sobre el trabajo", fue lo que dijo Vanessa en su video que ya se volvió viral en todo el mundo.

Pero esta historia no para acá, pues la mujer reveló que a su superior no le bastaba molestara al número de teléfono empresarial, sino que también comenzó a llamarla al celular privado.

"Pago 45 dólares al mes para tener una línea de trabajo aparte. Mi jefe sabe que no puede llamar al número personal, pero a veces lo hace y por eso lo bloqueé", contó Vanessa a lo largo de su video.

Para sorpresa de la mujer, su historia generó un sinfín de comentarios de personas en todo el mundo, pues hubo quienes se sintieron completamente identificadas con lo que le sucedía, mientras que otros aseguraron que la joven estaba exagerando un poco y que debía cuidar un poco más su trabajo.

