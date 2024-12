Exmodelo Ingrid Karina reaparece con otro aspecto y envía serio mensaje a sus hijos

La vida de Ingrid Karina Sánchez , quien alguna vez se destacó en las pasarelas colombianas, dio un giro drástico tras caer en una adicción al bazuco que la llevó a vivir en las calles.

Sin embargo, su reciente aparición en el programa Día a Día de Caracol Televisión mostró una faceta completamente distinta: una mujer en recuperación, con una imagen renovada y un firme compromiso por reconstruir su vida.

La creadora de contenido Andrea Moreno compartió la historia de Karina en TikTok, volviéndola viral y sensibilizando a miles de personas con el relato de sus altibajos.

¿Murió Ingrid Karina, exmodelo? Su hijo saca la verdad de todo lo sucedido Foto: Redes sociales

Actualmente, Karina se encuentra en proceso de rehabilitación en Girardot, bajo el cuidado y la guía de la psicóloga María Victoria . Aunque inicialmente ingresó a la fundación contra su voluntad, su recuperación ha mostrado avances significativos, lo que se evidenció durante su emotiva entrevista en televisión.

Publicidad

Con extensiones de cabello que agradeció a "La reina de las extensiones", Ingrid Karina explicó que su nueva apariencia es más que un cambio superficial; representa el esfuerzo y la valentía con los que enfrenta esta etapa de su vida.

“Esto es un espacio que Dios me dio. Muchas gracias a todos”, comentó emocionada, dejando entrever las complejas emociones de quien está trabajando arduamente por superar las adversidades.

Así luce Ingrid Karina, exmodelo, tras su proceso de recuperación; está irreconocible Foto: Captura Día a Día

Publicidad

¿Cuál fue el mensaje que envió Ingrid Karina a sus hijos?

Uno de los momentos más impactantes de su intervención fue el mensaje que dedicó a sus hijos. Después de años de silencio mientras vivía en las calles, Karina decidió dirigirse a ellos con palabras de tranquilidad y esperanza.

“Quiero mandarles un mensajito a mis hijos: que no se preocupen, que todo está bien , que la mamá ya está mejor”, dijo con evidente emoción.

Karina destacó que este proceso no ha sido fácil. "He pasado muchas noches sin poder dormir o comer. A veces me salgo de casillas, pero estoy bien y sigo aprendiendo. Cada día estaré mejor", añadió con sinceridad.

Su hijo, quien actualmente reside en Francia, ha estado pendiente de su evolución y hasta le creó una cuenta de TikTok, pensando en el futuro cuando Karina pueda monetizar sus redes sociales.

Publicidad

La exmodelo definió su nueva imagen com o "uno de los mejores regalos de Navidad", no solo para ella , sino para su familia.

Este gesto simboliza la fortaleza y el compromiso que ha demostrado en su camino de superación. Durante el programa, las presentadoras, lideradas por Catalina Gómez, le ofrecieron palabras de aliento, animándola a continuar brillando en este valiente proceso.

Publicidad

Con su mensaje y su renovada voluntad de vida, demuestra que, aunque el camino no sea sencillo, la fuerza para salir adelante puede encontrarse en el amor propio y el apoyo de quienes nos rodean.

Mira también: Johanna Bahamón entre las 100 mujeres más influyentes de la BBC