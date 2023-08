Mujer encuentra araña con cara de calavera en su casa

Las redes sociales no solo nos acercan, sino que permiten que mostremos eventos importantes de nuestra vida con los demás, incluso anécdotas que de no ser documentadas no serían creíbles, como por ejemplo el caso de una mujer que se toó con un extraño ejemplar de araña en su casa.

Fue precisamente la protagonista de esta historia, quien compartió, a través de una cuenta de TikTok, el peculiar momento que vivió cuando se percató de una extraña criatura en su lava platos. Se trata de una araña considerablemente grande, que la atemorizó.

En el video se puede ver un lava platos común de una casa, y en su interior, justo en el desagüe, el extraño artrópodo, que tenía patas delgadas pero un inusual color, que lo hacía parecer una calavera. Algo que claramente asustaría a cualquiera, sin tener conocimiento de si era una araña venenosa.

La mujer subió el video acompañado a la cuenta de TikTok @liviermayoral, donde respondiendo a la pregunta de un seguidor, indicó que: "Le eché agua caliente y solo así se murió, como que se achicharró, se coció. Sí, ya se murió, miren chicos, esa araña está muy fea, es como una calavera, qué miedo, a ver si no se levanta", indicó la mujer.

Además, aprovechó para preguntarle a sus seguidores, si alguno tenía idea de como se lama este ejemplar y de si es peligroso para el ser humano, pues esta sería la segunda ocasión en la que la mujer ve una de estas arañas en su propiedad.

Estos fueron algunos de los comentarios de los internautas: “Ya salió uno diciendo que era la araña violinista, otro diciendo que es guitarrista. Ya formen la banda entera, entonces”, “Yo esperando el momento donde la araña saltara a mi teléfono quebrado”, “Si hay una, tienes más. Limpia todo”.

