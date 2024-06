Joven en Barranquilla reveló que tiene 7 maridos de la tercera edad que la mantienen

En Barranquilla, una joven quien se presentó como 'Lina' ha generado una gran controversia en las redes sociales al revelar los detalles de su peculiar relación poliamorosa con siete hombres mayores, todos plenamente conscientes de la situación.

Lina, cansada de experiencias amorosas fallidas que no le brindaban estabilidad emocional ni económica, decidió buscar un cambio radical en su vida amorosa. Tras reflexionar sobre sus relaciones pasadas, llegó a la conclusión de que los hombres mayores ofrecían una mayor generosidad y menores exigencias.

En una entrevista con el medio Última Hora Valle, Lina explicó su decisión de alejarse de hombres irresponsables que no asumían sus obligaciones financieras. Determinada a encontrar una solución, optó por buscar parejas mayores, preferiblemente pensionadas, que pudieran proporcionarle el apoyo económico necesario.

Su estrategia fue acercarse a estos hombres en lugares que frecuentan, como el Parque Bolívar. Utilizando el coqueteo y gestos afectuosos, Lina logró establecer relaciones con varios hombres mayores. Estos hombres, además de ofrecerle dinero, asumieron responsabilidades en el hogar, como lavar la ropa, preparar la comida y mantener el espacio limpio.

La historia de Lina desató un intenso debate en las redes sociales. Mientras algunos critican su enfoque pragmático hacia las relaciones, argumentando que está aprovechándose de estos hombres mayores, otros defienden su derecho a buscar su propia estabilidad y felicidad, cuestionando las normas tradicionales que rigen las relaciones de pareja.

Durante la entrevista, Lina compartió sus reflexiones sobre las diferencias entre sus relaciones pasadas y las actuales. "Me di cuenta de que no tenía que pedirles nada a los mayores, ellos me daban todo porque saben que no encontrarán otra mujer como yo a su edad", comentó Lina.

Lina estableció relaciones con siete hombres: Carlos, Simón, Jesús, Pablo, Manuel y dos más cuyos nombres no fueron revelados. Todos ellos, pensionados, se encargan de cubrir los gastos de Lina y la ayudan con las tareas domésticas. Según Lina, no hay riesgo de embarazo debido a la avanzada edad de sus parejas.

A pesar de las críticas que ha recibido por aprovecharse de los adultos mayores, Lina defiende su estilo de vida, describiéndolo como un acuerdo mutuo en lugar de una relación basada en el amor romántico. Afirma que ambos lados se benefician del arreglo: ella obtiene la estabilidad económica que desea, mientras que sus parejas disfrutan de su compañía y afecto.

Hay quienes dudan de la veracidad de la historia asegurando que se trata de estrategia para ganar likes "todo lo que hace la gente hoy en día por un like", comentaron algunos, mientras que otros creen que sí puede ser real y que siempre y cuando sean felices están en todo su derecho de hacerlo.