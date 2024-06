Así fue como María Cecilia Botero descubrió que Dora Cadavid es su tía

María Cecilia Botero ha sido considerada una de las grandes actrices de la televisión colombiana, no solo por su talento y profesionalismo, sino también por el carisma y desempeño que ha mostrado en distintos ámbitos de los medios a lo largo del tiempo.

Con 53 años de trayectoria en televisión Botero ha hecho de todo y, gracias a su dedicación y pasión, se ha ganado el cariño y respeto de todo un país.

Gracias a sus años de experiencia María Cecilia Botero se ha convertido en una de las actrices más importantes de Colombia, revelando detalles de su relación con Cadavid y el proceso detrás de la construcción de una telenovela.

Su paso por distintos proyectos cautivó al público nacional e internacional, catapultándola como una de las grandes figuras de la pantalla chica. La actriz fascinó con personajes importantes en novelas colombianas.

En una entrevista con La Red Botero señaló que descubrió que Dora Cadavid, quien participó en novelas colombianas muy reconocidas, era su tía. María también habló sobre su experiencia actuando en novelas, y como ha cambiado la producción de las mismas.

La televisión ha cambiado y las telenovelas ahora son más eficientes en tiempo y mejoras tecnológicas. Para Botero adaptarse a estos cambios ha sido parte de su día a día.

“Yo al mismo tiempo he crecido con todo esto, las luces cuando yo empecé a trabajar en esto, era uno con la cara así ardiendo porque eran hirviendo o sea todo tan diferente. Por el otro lado no es que todo tiempo pasado haya sido mejor necesariamente, pero sí hay cosas que uno extraña. Antes uno hacía una novela en un año los mismos capítulos que se hacen hoy en día en tres meses se hacían en un año”, apuntó.

“Cuando yo empecé en esto primero no había videotape, todo era en vivo, las telenovelas, los dormítales, todo lo hacíamos en vivo y segundo eran unas cámaras así grandototas que para moverlas era casi que imposible, era todo tan diferente”, reveló la actriz en Caracol Televisión.

María Cecilia Botero ha interpretado infinidad de personajes, cada uno único, demostrando su versatilidad y conquistando el mundo de la actuación. “Yo empecé haciendo novela y después vino teatro popular Caracol, la ventaja que uno tenía era que cada ocho días eran historias diferentes”, agregó la actriz.

Un punto que llamó la atención de la entrevista fue una confesión sobre su familia y Dora Cadavid. La estrella reveló cómo descubrió que Cadavid era su tía, pues no tenía idea del vínculo que las unía debido a los prejuicios de la época.

“Es tenaz lo que voy a decir, pero en mi familia no se hablaba mucho de la tía actriz, porque qué oso, eso no era bien visto, eso no era para gente bien, en mi casa tampoco...mi mamá no hablaba mucho de eso, casi que no sabíamos que era tía nuestra. Un día, yo me acuerdo, viendo televisión, me fijo, como con siete años, y digo: ‘Mamá, mamá, esa señora es igualita a ti’ y mi mamá se quedó como pensativa (...) eran muy parecidas y ahí nos contó que era hermana de ella, que era actriz”, aseguró en la entrevista María Cecilia.

