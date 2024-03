María Cecilia Botero reveló sus problemas económicos por "hacer lo que no sé"

María Cecilia Botero es una de las actrices más queridas por todos los colombianos debido a su gran trayectoria en la televisión durante 50 años, lo que le ha merecido todo el cariño y el respeto en la mayoría del país.

Su debut fue en 1972, cuando fue la protagonista de la película 'María', a partir de este momento comenzó a participar en diferentes producciones televisivas de nuestro país como ‘La Venganza de Analía’, ‘Nuevo Rico Nuevo Pobre’, ‘Las Hermanitas Calle’ y una larga lista de producciones en las que ha participado.

María Cecilia Botero está cumpliendo 50 años de carrera artística, por lo cual ha llamado la atención de muchos que quieren indagar sobre sus inicios en la pantalla chica y por supuesto sobre su vida personal.

Durante una entrevista con la Revista Semana, la actriz hizo algunas confesiones sobre su vida personal y profesional en donde aclaró que en la actuación no todo es como parece, pues al contrario de lo que muchos piensan, esta es una profesión que no ofrece ninguna estabilidad financiera.

“La imagen que tiene la gente es que ganamos muchísimo dinero. Este es un trabajo muy inestable. Uno trabaja en una serie que te deja buen dinero, por unos meses, pero después puedo pasar un año sin trabajo. Lo de cuatro meses debe durar 18”, fueron sus declaraciones con revista semana.

Además, agregó que es una de las profesiones en donde más tiempo se pasa sin trabajo, lo que los obliga a tener una organización más responsable con sus gastos financieros para hacer que el dinero alcance y rinda mucho más.

“La verdad es que pasamos temporadas muy largas sin trabajar, entonces debemos ser muy juiciosos para seguir subsistiendo. Pero no me quejo”, afirmo.

Fue así como la actriz se confesó diciendo que ha pasado por varios problemas económicos, y según dijo por incursionar en algo que no es de ella, como lo es la producción de teatro, por lo que ha perdido una gran cantidad de dinero.

“He tenido muchos problemas económicos, pero más porque me he puesto a hacer lo que no sé: producir de mi bolsillo. En eso aprendí muchas cosas, hice producciones de teatro hermosas. Así haya perdido plata, no importa, gané otra cantidad de cosas. Pero aprendí que zapatero a tus zapatos, solo sé ser actriz", terminó por decir María Cecilia Botero.

